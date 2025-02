Daytona 500: William Byron vence seu segundo Daytone 500 consecutivo após o último acidente

William Byron venceu seu segundo Daytona 500 consecutivo depois que um acidente da última volta levou o líder da corrida, Denny Hamlin, no revés.

Byron cuidou da frente quando Hamlin virou depois de levar a frente de Austin Cindric no revés na última rodada de um reinício verde-branco.

Byron era nono quando a bandeira branca voou e estava no topo da pista. Ele estimou que era o sexto no revés depois de se mudar para o meio e arrastar seu parceiro de equipe do Hendrick Motorsports Alex Bowman offline. Quando Hamlin e outros caíram, Byron escapou dos destroços perto da parede e venceu Tyler Reddick até o final.

“Obviamente, uma boa sorte, mas eu só confiei no meu instinto na última rodada”, disse Byron depois de deixar o carro. “Eu senti que eles estavam queimando na parte inferior e tentei fazê -lo, sinceramente estava indo na terceira pista de forma independente, porque provavelmente estava descendo as costas”.

A NASCAR inexplicavelmente não jogou cautela na última volta. No dia anterior na corrida da série Xfinity, o controle da corrida jogou corretamente cautela na última rodada devido a um acidente difícil na tri-oval. Uma chamada de cautela não teria mudado o resultado da corrida: Byron estaria à frente quando a NASCAR deveria ter jogado cautela, mas a inconsistência era discordante para quem viu as corridas nos dois dias.

A vitória do Daytona 500 é a décima para a Hendrick Motorsports, já que Byron venceu a nona equipe da equipe em 2024. A vitória quebra um empate com pequenos empreendimentos para a maioria das vitórias do Daytona 500 para uma equipe.

A corrida foi oficialmente 203 voltas e três voltas além da distância programada.

Hamlin estava procurando sua quarta vitória do Daytona 500. Uma vitória teria empatado em Cale Yarborough pela segunda maior quantidade de Daytona 500 Wins atrás dos sete de Richard Petty.

“Não tivemos o cautão na primeira virada direta da frente”, disse Hamlin no deslize de Riley Herbst pela grama. “E eu fiquei tipo ‘Bem, essa é uma oportunidade da Second Life de tentar obter (Austin Cindric)’. Então eu (Cindric), corri com ele e fiquei com ele o suficiente para poder controlar de que lado eu queria passe por isso.

“(Custer) teve a corrida. Eu escolhi não bloqueá -la, pois essas raças têm que viver para sair da curva 4 e simplesmente não. Eu pensei que (Custer) caiu e eu estou empurrando (Cindric) No máximo, sob o que posso, dando (Custer) todo o espaço e não parando sua carreira, mas eu pensei que ele, não pendurou para a esquerda, mas dirigiu para a esquerda e tentando derrubá -la.

O fim foi estabelecido por um acidente com menos de cinco voltas quando Christopher Bell foi atraído por Cole Custer quando Bell estava com seu companheiro de equipe em Joe Gibbs, Denny Hamlin, para liderança. Bell entrou na parede e o carro preexado catapultou o carro de Bell e virou -se antes de voltar para a parede.

Um acidente com 15 voltas para ir trouxe um grande número de competidores, incluindo Joey Logano, Ryan Blaney e Kyle Busch. Logano teve uma corrida no 2023 Daytona 500 Ricky Stenhouse Jr. e Stenhouse se mudou para bloquear o impulso de Logano. Ele continuou fazendo isso enquanto Logano tentava gastá -lo no meio de uma situação de três largura, e Stenhouse continuou bloqueando.

Isso não funcionou bem.

Cindric liderou 59 turnos na corrida, enquanto sua equipe de Penske Logano liderou 43. Blaney liderou 23 quando Penske dominou a corrida. Mas nenhum dos três pilotos da equipe venceu a vitória.

Logano poderia ter tido o carro mais rápido ao longo da corrida. Ele até caiu durante o segundo estágio depois que seu motor ficou ruim e causou um acúmulo em uma redefinição. Depois que sua tripulação mudou a ECU do motor, eles descobriram que um pedaço de detritos havia sido absorvido pelo motor. Depois que os escombros foram removidos, o carro de Logano retornou a toda velocidade e trabalhou no campo.

A corrida terminou antes das 22h ET após um longo atraso na chuva logo após a bandeira verde. A corrida subiu uma hora às 14h11 ET devido ao prognóstico e oito voltas sob verde foram concluídas antes da chuva chegar ao VETEWAY. A corrida finalmente retomou após as 18h ET e foi o resto do caminho sem nenhum outro atraso.

Foi a quarta vez em seis anos que Daytona 500 foi preso por chuva. Em 2020 e 2024, a corrida terminou na segunda -feira e a corrida de 2021 terminou ainda mais tarde que a corrida de domingo à noite.

Daytona 500 Resultados