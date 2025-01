DC vs MIE Dream11 Previsão Hoje Jogo 1 ILT20 2025

Guia e dicas do Dream11 Fantasy Cricket para o ILT20 2025 Match 1, que será disputado entre DC x MIE em Dubai.

O carnaval de críquete nos Emirados Árabes Unidos está prestes a começar. A terceira edição da Liga Internacional T20 (ILT20) terá início no sábado, 11 de janeiro.

Duas equipes que chegaram à final da temporada passada se enfrentarão no primeiro jogo do torneio. Será um confronto entre o vice-campeão Dubai Capitals e o atual campeão MI Emirates.

Esta partida será disputada no sábado, a partir das 19h30 IST, no Dubai International Cricket Stadium, em Dubai. Algumas grandes estrelas juntaram-se à liga e será uma competição deliciosa.

DC vs MIE: detalhes da partida

Fósforo: Dubai Capitals (DC) x MI Emirates (MIE), partida 1, ILT20 2025

Data da partida: 11 de janeiro de 2025 (sábado)

Tempo: 19h30 IST / 14h00 GMT / 18h00 LOCAL

Evento: Estádio Internacional de Críquete de Dubai, Dubai

DC vs MIE: Frente a frente: DC (4) – MIE (2)

No total, seis partidas foram disputadas entre Dubai Capitals e MI Emirates no ILT20. Os Capitals lideram com quatro vitórias, enquanto o MI Emirates venceu duas partidas.

DC vs MIE: boletim meteorológico

A previsão não prevê chuva e a temperatura deverá atingir cerca de 23°C na noite de sábado em Dubai. A humidade esperada deverá rondar os 55 por cento com uma velocidade moderada do vento de 16-17 km/h.

DC vs MIE: Relatório de Apresentação

A superfície de Dubai é excelente para rebatidas. Há algo para os jogadores: a nova bola vai balançar um pouco sob as luzes. Porém, assim como nos jogos noturnos, pode haver algum orvalho e os artilheiros sempre levam vantagem.

DC vs MIE: XI previsto:

Capitais de Dubai: Najibullah Zadran, Adam Rossington, Gulbadin Naib, Brandon McMullen, Sikandar Raza, Dasun Shanaka, Rovman Powell (c), Raja Akif, Scott Kuggeleijn, Zahir Khan, Obed McCoy

MEUS Emirados: Tom Banton, Nicholas Pooran (c), Romário Shepherd, Daniel Mousley, Andre Fletcher, Kieron Pollard, Muhammad Waseem, Muhammad Rohid Khan, Akeal Hosein, Alzarri Joseph, Fazalhaq Farooqi

Dream11 Fantasy Team No. 1 DC vs MIE Dream11 sugerido:

DC vs MIE ILT20 2025 Dream11 Equipe 1

Porta-janelas: Nicholas Pooran, André Fletcher

rebatedores: Kieron Pollard, Rovman Powell

todo terreno: Sikandar Raza, Romário Shepherd, Brandon McMullen, Dasun Shanaka

jogadores de boliche: Fazalhaq Farooqi, Alzarri Joseph, Obed McCoy

Capitão de primeira escolha: Sikandar Raza || Capitão de segunda escolha: Kieron Pollard

Vice-capitão de primeira escolha: Rovman Powell || Vice-capitão Segunda opção: Brandon McMullen

Dream11 Fantasy Team No. 2 DC vs MIE Dream11 sugerido:

DC vs MIE ILT20 2025 Dream11 Equipe 2

goleiro: Nicholas Pooran

rebatedores: Kieron Pollard, Rovman Powell

todo terreno: Sikandar Raza, Romário Shepherd, Brandon McMullen, Dasun Shanaka, Scott Kuggeleijn

jogadores de boliche: Fazalhaq Farooqi, Alzarri Joseph, Obed McCoy

Capitão de primeira escolha:Dasun Shanaka || Capitão de segunda escolha: pastor de alecrim

Vice-capitão de primeira escolha: Nicholas Pooran || Vice-capitão Segunda opção: Nicolas Pooran

DC vs MIE: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

Ambas as equipes podem perder alguns de seus principais jogadores, pois há algumas outras ligas de alto nível em execução simultaneamente. Após analisarmos as duas equipes, acreditamos que o MI Emirates terá uma ligeira vantagem pela combinação que possui e estamos torcendo para que vençam este jogo.

