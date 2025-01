De Deep: Kel’el Ware Leads

O valor de basquete de fantasia de Kel’el Ware foi filmado. (Foto de Megan Briggs/Getty Images)

A bola 3 se tornou o elemento básico da pontuação na NBA, então achamos que também daríamos alguns tiros do centro da cidade. Aqui, o analista de basquete de fantasia, Dan Titus, quebrará três coisas que os gerentes de fantasia precisam conhecer toda semana. Ou, ele quebrará várias dicas, análises e mais de três pontos, depende apenas de quão aberta.

Voltamos mais uma vez, observando a classe de estreia 2024-25 e dividindo-os em três níveis, dependendo do sucesso da fantasia até hoje e das perspectivas de curto prazo.

Nível 1: Must-rookie

Kel’el Ware – PF/C, Miami Heat

Ware subiu ao topo da aula de estreante, mostrando sua capacidade de dominar junto com Bam Adebayo. Com Jimmy Butler, suspenso indefinidamente, o Heb inseriu o calor no alinhamento inicial e parece permanecer no futuro previsível.

Bam sobre ele e os artigos juntos: “Definitivamente nos dá uma aparência diferente. Temos alguém de 7 pés no limite. Isso me permite ser um ótimo versátil. Obviamente, eu já vi nos Jogos Olímpicos que eu poderia trabalhar. eu., vamos manter esse alinhamento “. pic.twitter.com/dvlfqoyfhl – Naveen Ganglani (@Navenngangani) 28 de janeiro de 2025

O valor da sexta rodada de Ware nas ligas de 9 graus para gerentes de fantasia no último mês, eclipsando os veterinários experientes como Rudy Gobert, Alperen şengün e seu companheiro de equipe mencionados acima, Adebayo. Nos últimos 10 jogos, a Ware teve uma média de 14,4 pontos, 8,8 rebotes, 1,5 3s, 1,4 bloqueios e 0,8 assaltos em 29 minutos por jogo. Ele coletou três duplas duplas naquele período com uma ridícula divisão de tiro 52/41/86.

Ele está aqui para ficar e prosperará em seu novo papel com o calor.

Alex Sarr – PF/C, Washington Wizards

Sarr está negociando bons meses com meses ruins. Acima de tudo, a segunda seleção venceu o estreante do mês da Conferência Leste em dezembro, mas tem sido uma história diferente em janeiro: essa parede é real.

A foto de 38% de Sarr em suas tentativas de arremesso fez com que sua pontuação caísse, apesar de pegar mais mesas. O prazo comercial iminente pode aumentar seu papel significativamente, com veteranos como Jonas Valančiūnas e Kyle Kuzma possivelmente se movendo. Sejam conselhos ou blocos, a SAR continuará a entregar como um dos ativos de novatos de longo prazo preferidos nas ligas de fantasia.

Isaiah Collier – PG, Utah Jazz

Collier foi promovido à unidade inicial sobre Keyonte George, que imediatamente levantou sua perspectiva de fantasia. Desde que ele se juntou às manchetes, Collier calcula uma média de 9,8 pontos amigáveis ​​com fantasia, 8,0 assistências e 4,8 rebotes por jogo. Ele é o jogador mais jovem da história da franquia de jazz na publicação de um dobro de 20 e 10 e com veterinários como Collin Sexton e Jordan Clarkson no bloco comercial, há uma grande possibilidade de que Collier venha mais de 30 minutos em um bem consistente à medida que a temporada avança. Eu prefiro isso para as ligas de pontos devido à sua ineficiência, mas deve estar pronta nas ligas de 9 graus. Você não pode encontrar oito assistências para um jogo fora das isenções no meio da temporada.

Yves Missi – C, Nova Orleans Pelicans

Eu ainda me apego, mas Missi está em uma tendência há um tempo. Os rebotes e bloqueios são importantes nas ligas de 9 graus. No entanto, entendo que deixá -lo com a queda na pontuação durante o último mês. Quando Zion Williamson estava fora do chão, Missi teve uma média de quase 10 pontos de fantasia mais por jogo. No lado positivo, 24 jogos ainda estão começando em uma equipe do décimo lugar na Conferência Oeste. A chave é que Missi retorna a 30 minutos. Ele tem sido um dos 100 melhores jogadores quando o faz.

Zach Edey – C, Memphis Grizzlies

Edey também tem combinado ferimentos e inconsistência, mas seu jogo durante a última semana é encorajador. Está publicando um sólido 12,8 pontos com 8,8 placas e 3,3 ações por jogo em 22 minutos. Antes de sua lesão, ele ocupou o terceiro lugar entre os novatos em pontos de fantasia por jogo e se destacou como rebatedor e bloqueador de tiro. Continue segurando.

Nível 2: Opções de transmissão rotacional

Donovan Clingan – C.

Estamos todos esperando que Walker Kessler toque. Ele esteve lá em surtos, mas Clandan precisa de Robert Williams ou DeAndre Ayton para se mudar para o prazo para implantá -lo com confiança de fantasia. A paciência é fundamental se você decidir segurá -lo.

Jaylen Wells – SF, Memphis Grizzlies

Wells foi elogiado por sua ofensiva, mas sua defesa o mantém na unidade inicial. Alguém sempre se machuca em Memphis, então o ex -novato do mês da Conferência Oeste tem um andar decente. Nas últimas duas semanas, ele está perto de ser um jogador dos 100 melhores, e sua pontuação e TS% refletem sua produção em novembro (quando venceu o novato do mês). Oito por cento na lista são muito baixos para um novato que forneceu 3/3/2 com 2 3s este mês.

Carlton “Bub” Carrington – PG/SG, Washington Wizards

Os ferimentos de Malcolm Brogdon já abriram pistas para Carrington ressurgir. Como Missi, os números de Carrington saltam (10/5/4) quando ele toca 30 minutos por noite. Isso não está acontecendo este mês, já que o aluno de Pitt está em 26 por jogo. Outra aposta de longo prazo: Bub tem momentos em que você pode transmitir se os mágicos tiverem um cronograma favorável.

Zaccharie Risacher – SF, Atlanta Hawks

As ações de Risacher podem aumentar depois que Hawks relataram quarta -feira que Jalen Johnson sentiria falta do resto da temporada com para Labrum rasgado. Seus números são bastante baixos com e sem Johnson na quadra, mas com alguns ferimentos na quadra, Risacher deve ter mais oportunidades. Ele teve 11 pontos (4-13 FG), 7 rebotes, 3 assistências, 2 3s e 2 assaltos em 20 minutos na segunda-feira, um bom começo de uma perspectiva de fantasia.

Nível 3: Os novatos da lista de vigilância

Stephon Castle – PG/SG, San Antonio Spurs

As conversas comerciais circulantes entre De’aaron Fox e os Spurs se referem ao valor de fantasia do castelo. As perdas de bola e a ineficiência limitam seu apelo, mas pelo menos ele estava começando a maior parte da temporada.

Se a Fox não chegar a San Antonio, vale a pena ficar nas ligas profundas (especialmente nos pontos) porque colocar os números 15/3/4 como detentor merece um banco. Não é um deve manter as ligas rasas, mas com o confronto correto, eu poderia acertar.

Dalton Knecht – SG/SF, Los Angeles Lakers

A rotação dos Lakers está sendo preenchida, e não vejo um caminho para Knecht ser mais do que um valor valioso da segunda unidade. Seu papel é importante na vida real, mas seus minutos são inconsistentes demais para transmitir.

Matas Buzelis – SF/PF, Chicago Bulls

Você mata grátis! Mas os Bulls não podem fazer isso até que baixem um veterano ou dois. Até que isso aconteça, Buzelis será relegado às ligas da dinastia e do guardião.

Tristan da Silva – SF, Orlando Magic

Da Silva se tornou um colaborador sob o radar para magia, enquanto Paolo Banchero e Franz Wagner estavam fora. A má notícia é que não começou desde que Wagner voltou três jogos atrás. Você não verá o uso suficiente nos seus minutos para garantir a transmissão.

Justin Edwards – SF, Philadelphia 76ers

Edwards mostrou um potencial bidirecional intrigante em minutos limitados para os 76ers. Ofensivamente, ele demonstrou confiança em levar à beira e atingir Treys. Defensivamente, sua atividade e suas mãos rápidas resultaram em deslizar um assalto por jogo em janeiro.

Não há calendário para o retorno de Paul George de sua lesão nos dedos, então Edwards é um esconderijo profundo com o potencial de desempenhar um papel mais proeminente no final da temporada, se o tanque do Sixers após o intervalo.