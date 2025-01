De desconfortável a ultrajante: 10 conferências de imprensa de treinamento memoráveis

Dan Campbell causou uma impressão memorável na mídia e nos fãs quando se apresentou como treinador do Detroit Lions em 2021 (foto de Steven King/Icon Sportswire através de Getty Images)

As primeiras impressões são importantes em muitos aspectos de nossas vidas. Mas nos esportes, a conferência de imprensa introdutória é vital para um novo treinador.

A conferência de imprensa e um treinador provavelmente ganharão um benefício da dúvida. Uma má abertura de abertura pode formar a impressão de que adere ao longo da posse de um treinador. Obviamente, vitórias e perdas significam muito mais. Mas essa primeira impressão é muito útil.

O novo treinador de Jacksonville Jaguars, Liam Coen, deu a ele um lembrete disso com o momento estranho que ele criou durante sua apresentação na segunda -feira. Coen tentou fazer o “duval!” Música popular entre os fãs do Jaguars para representar o condado de Jacksonville e imediatamente se tornou infame.

Para ser justo com Coen, tente simular uma música que está gritando em um estádio, em um tom mais silencioso no meio do estágio fechado de uma conferência de imprensa, eu não estava me preparando para o sucesso. No entanto, tudo também poderia ter ido com música. Teria parecido burro? Quase certo. Mas ele não se sentiria tão desconfortável e provavelmente não continuaria sendo ridicularizado dias depois.

Cingoso Coen agora se junta a uma lista de coletivas de imprensa de treinamento que provavelmente serão lembradas pelas razões erradas. (É claro que ninguém se importará se ele é o homem que gira a fortuna dos Jaguares). Anos depois, fãs esportivos e mídia ainda são encaminhados a eles. Esta não é uma lista que cobre tudo, mas 10 dos mais memoráveis ​​ao longo dos anos.

Adam Gase: New York Jets, 2019

Adam Gase provavelmente estabeleceu o padrão -ouro (ou óxido) para as infames conferências de imprensa de treinamento com seus efeitos estranhos enquanto introduzia como treinador -chefe de jatos em 2019. Quando o presidente começou, os olhos do GASE se abriram com a frequência de giro de extremamente desconfortável e como se se fosse Não era o controle de seus movimentos.

Talvez Gase se lembrasse de si mesmo para participar de todo o seu ambiente, reconhecendo que este foi um momento especial para ele, talvez o auge de sua carreira. Talvez eu estivesse realmente tentando não piscar.

Independentemente do motivo, o comportamento do SWKE teve um baixo teor de um mandato durante o qual ele compilou um recorde de 9-23 e ainda é ridicularizado seis anos depois.

E Campbell: Detroit Lions, 2021

Poucos sabiam o que pensar sobre Dan Campbell quando ele foi apresentado como treinador nos Leões. Ele teve um período de 12 jogos como treinador interino com o Miami Dolphins e nunca tinha sido coordenador, geralmente o trampolim para o emprego de um treinador -chefe.

Mas, para o crédito de Campbell, ele não lançou os tópicos usuais sobre que tipo de equipe construiria e como jogar.

“Vamos chutar você em nossos dentes e, quando você nos bater, vamos sorrir. E quando você for demolido, vamos nos levantar. E no caminho, vamos morder uma rótula. Novo @Lions HC Dan Campbell teve uma conferência de imprensa introdutória 😳 pic.twitter.com/cwjtsftjaq – Sports Center (@SportsCenter) 21 de janeiro de 2021

“Vamos chutar os dentes e, quando você nos bater, vamos sorrir”, disse Campbell. “E quando você for demolido, vamos nos levantar. E no caminho, vamos morder uma rótula.”

Isso não foi uma promoção da luta livre, ou um aviso de que os leões logo se tornariam uma equipe de animais violentos. Eu estava falando sobre uma mentalidade, um refletido na mudança de Detroit de 3-13-1 para 15-2 durante suas quatro temporadas até agora.

Herm Edwards: New York Jets, 2002

Alguns treinadores chegaram às manchetes muito depois de terem sido introduzidas. Um dos mais memoráveis ​​foi Herm Edwards, que fez um comentário durante sua segunda temporada como treinador dos Jets, que ficou com ele mais de 20 anos depois.

Após um início de 2 a 5, Edwards foi perguntado se ele achava que a equipe sentiu que a temporada havia terminado, o que levou a uma facada lendária.

“É isso que é o melhor dos esportes”, disse ele descrença. “Você joga para vencer o jogo! Olá? Quando você começa a me dizer que não importa, depois se aposente.”

Mike Gundy: Oklahoma State, 2007

Mike Gundy atacou um jornalista que escreveu uma história sobre o marechal de campo Bobby Reid perdendo o trabalho inicial dos Cowboys e foi visto Ser alimentado por sua mãe Antes de um voo de equipe. O treinador ficou enfurecido porque um ano de 21 anos estava sendo criticado.

“Esse artigo teve que ter sido escrito por uma pessoa que não tem um filho. E ele nunca teve um filho que partiu seu coração e volta para casa irritante ”, disse Gundy.

“Venha atrás de mim! Eu sou um homem! Tenho 40 anos!” Ele continuou. “Eu não sou, não sou criança. Ele escreve algo sobre mim ou em nossos treinadores. Não escreva sobre uma criança que faz tudo certo, que está partindo seu coração.”

John Beilein: Cleveland Cavaliers, 2020

John Beilein surpreendeu o mundo do basquete quando deixou Michigan para o Cavaliers em maio de 2019. Ele logo mostrou que seu estilo de treinamento era mais adequado para atletas universitários do que jogadores profissionais. Mas ele também demonstrou falta de julgamento quando, de acordo com os relatórios, disse a sua equipe durante uma sessão de cinema que eles não estavam mais tocando “como muitos bandidos”.

Beilein se encontrou com jornalistas para dizer que pretendia dizer “lesmas”, que não refletiam o quão difícil eles estavam tocando. No entanto, poucos pareciam aceitar essa explicação e o desempenho dos Cavaliers não melhoraram. Beilein renunciou como treinador após apenas 54 jogos.

Jim Mora: Indianapolis Colts, 2001

Ao contrário da maioria dos treinadores cujas explosões pretendem defender sua equipe ou trabalho, Jim Mora questionou as possibilidades dos Colts para alcançar os seguintes playoffs Uma perda de 40-21 No 49ers de São Francisco, no qual Peyton Manning lançou quatro interceptações. Não culpe a defesa por essa perda, disse o treinador.

Um repórter de televisão local mencionou que os Colts, com 4-6, teriam que vencer seus seis jogos restantes da temporada para chegar aos playoffs. Isso levou a uma temida diacração que continua sendo citada e referenciada mais de 20 anos depois.

“Playoffs? Do que você está falando? Mora perguntou.” Eu só espero que possamos ganhar um jogo.

Os Colts estavam 2-4 nesses seis jogos e não chegaram aos playoffs em 6 a 10 em geral. Mora foi demitida após a temporada.

Dennis Green: Arizona Cardinals, 2006

Como cinco anos antes, Dennis Green ficou chateado por sua equipe, deixando seu oponente sair de Hook com um jogo ruim. Após um confronto na segunda-feira à noite em que os cardeais explodiram uma vantagem de 20-0 e Finalmente perdeu por 24-23Green explodiu quando perguntado como eles poderiam perder, apesar de interceptar Rex Grossman quatro vezes.

“Os ursos eram o que pensávamos que eram”, disse Green. “O que pensávamos ser. Nós os jogamos na pré -temporada … os Bears são os que pensam que eram. É por isso que pegamos o maldito campo.

“Se você quer coroá -los, então coroa o **”, continuou ele. “Mas eles são os que pensam que eram. E nós os deixamos de fora do gancho”.

A diatribe foi especialmente surpreendente do verde normalmente macio. Mas talvez ele soubesse o que estava por vir. Os cardeais foram 4-6 em seus últimos 10 jogos, terminando em 5-11 e O verde foi demitido Depois da temporada.

Hal McRae: Kansas City Royals, 1993

Não foi o fim, mas provavelmente foi o começo do fim para Hal McRae como gerente real. Após uma derrota por 5-3 contra o Detroit Tigers, que deixou o Kansas City aos 7 a 12, McRae teve um colapso enquanto se encontrava com jornalistas em seu escritório.

O que indicou que foi uma pergunta sobre uma decisão de pitada que ele não tomou.

“Não, não”, disse McRae. “Não me faça todas essas perguntas estúpidas e estúpidas.

McRae se levantou e começou a lançar objetos, uma bebida, um telefone rotativo e um objeto que se acredita ser um cinzeiro, sua mesa, que continua a tirar jornalistas e seus jogadores.

Brian Kelly: LSU, 2021

Os treinadores de futebol da universidade precisam demonstrar que entendem as tradições e comunidades que estão se juntando. É provável que Brian Kelly afete um sotaque do sul quando apareceu aos fãs se tornando o treinador da LSU.

Kelly, nativo de Massachusetts, tinha um sino curioso em sua voz em um jogo de basquete depois de ser contratado. A maneira como Kelly disse “família” em sobrancelhas particulares.

Kelly então admitiu a transmissão da ESPN do confronto do Texas Bowl dos tigres que Ele fingiu seu sotaque.

“Se ele diz que você tem que dançar, por que não dançaria?” Kelly disse. “Seja dançando ou eu não consegui diminuir meu sotaque, a palavra ‘família’: escute, eu sou de Boston, não temos sotaques fortes.”

Tommy Lasorda: Los Angeles Dodgers, 1978

O gerente de filhotes, Lee Elia, ganha o prêmio para A maior parte da diatribe da NSFW por um gerente da liga principal dos repórteres. No entanto, um segundo próximo é provavelmente o pôster Pern de Tommy Lasorda em 1978. A mídia reunida gostaria de lidar com algo comparado a Cringoso.

Os Dodgers perderam para os filhotes de Chicago, 10-7Desapondo uma vantagem de 7-5 devido em parte a Dave Kingman atingindo três jogadores. Quando sua opinião foi questionada sobre o desempenho de Kingman, Lasorda explodiu com uma torrente de blasfêmias.

“Qual é a minha opinião sobre o desempenho de Kingman? Que diabos você acha que minha opinião é sobre isso?” Lasorda começou. “Eu acho que foi (palavrão). Coloque isso. Eu não me importo.

“Qual é a minha opinião sobre o seu desempenho? (INDOPOPED). Ele nos venceu com três jogadores”, continuou ele. “O que diabos você quer dizer com: ‘Qual é a minha opinião sobre o seu desempenho?’ Como você pode me fazer uma pergunta como essa? “

Esse também não foi o fim.

No lado positivo, os Dodgers terminaram 95-67 naquela temporada, mas perderam a World Series contra o New York Yankees em seis jogos. A diatribe de Lasorda em maio pode ser lembrada mais do que o recorde da sua equipe.

A categoria NSFW: Lee Elia, Chicago Cubs, 1983

A Perorata de Elia pode ser considerada a melhor de todos os tempos. Ocorreu depois que os filhotes explodiram uma vantagem de 3-1 contra os Dodgers, e os fãs dos filhotes eram jogadores após o jogo. O falecido repórter de rádio de Chicago, Les Grobstein, capturou o áudio carregado de palavrões, onde Elia o perdeu nos fãs.

Ouça por seu próprio risco aqui.