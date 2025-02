De’aaron Fox invia un messaggio ai fan di Spurs prima del suo debutto

De’aaron Fox è ora con San Antonio Spurs ed è pronto per iniziare.

L’ultimo sperone ha inviato un messaggio a tutti i fan mercoledì mattina, decorato in uniforme e ha detto a tutti che li avrebbe visti mercoledì per la partita contro Atlanta Hawks.

Ha ricordato ai fan che gli Spurs non sarebbero stati a casa per un po ‘, ma è chiaramente pronto a giocare duro subito.

Ciao mercoledì! 👋 pic.twitter.com/tzqp3zvqqe – San Antonio Spurs (@spurs) 5 febbraio 2025

Nelle ultime settimane abbiamo sentito voci secondo cui Fox avrebbe lasciato Sacramento Kings.

E man mano che queste voci crescevano, altre apparvero su di lui dopo un posto nella lista di Spurs di tutto il mondo.

Alla fine, divenne molto chiaro che Fox era ansioso di essere a San Antonio e finalmente ottenne il suo desiderio.

Ma ora che è un membro della squadra, è tempo per lui di trovare il suo posto nella formazione e scoprire come aiutarli a migliorare.

Fox potrebbe essere una grande spinta per gli Spurs e ha una media di 25,0 punti, 5,0 rimbalzi e 6,1 assist al giorno. Battaglia e spara il 46,9 per cento dal campo.

L’idea è che costruirà una grande partnership con Victor Wembanyama e gli darà ancora più supporto.

Potrebbe portare Spurs al livello successivo e renderli playoff.

In questo momento San Antonio è la dodicesima squadra in Occidente con un record di 21-26, il che significa che hanno un po ‘di lavoro da fare prima che i playoff rotoli in giro.

Fox sarà la differenza e la chiave per la stagione post-stagione?

O il front office di San Antonio ha bisogno di un po ‘più di lavoro prima della scadenza di trading di giovedì?

Ora è con la sua squadra e sembra entusiasta e cacciato.

Cosa può fare questo nuovo team di Look Spurs?

PROSSIMO: De’aaron Fox ha preso una decisione sul suo numero di maglia con Spurs