De’aaron Fox se junta a Victor Wembanyama? As complexidades de um possível acordo Espuelas de Los Reyes

Há muitos fatores a serem considerados ao falar sobre um acordo que corresponderia a Victor Wembanyama e De’aaron Fox.

O cenário de fantasia de uma associação do vencedor da Fox de De’aaron, Wembanyama, não pode mais ser um produto de nossa imaginação, mas um cenário plausível que em breve poderá se materializar.

“De’aaron Fox, levando ao buraco, e joga para Wembanyama para o golpe!”

Não são apenas os fãs que tentaram jogar esses dois jogadores. É a mesma raposa.

Segundo relatos, o Sacramento Kings está aberto para se mudar da Fox, devido à falta de vontade de assinar uma extensão de contrato de longo prazo e, de acordo com vários relatórios, ele quer se tornar um esporão e brincar com Wembanyama.

Com o contrato da Fox expirado em 2026, o relógio está trabalhando mais forte todos os dias devido ao prazo comercial da NBA de 6 de fevereiro.

Antes de entrar no que realmente seria necessário para o Spurs obter a Fox, primeiro fazemos uma limpeza essencial:

A Fox está ganhando US $ 34,8 milhões nesta temporada e pode ganhar US $ 37 milhões na próxima temporada. Ele recusou uma oferta de extensão de contrato de Sacramento no verão passado, que valia US $ 165 milhões.

Se negociado, a FOX não é mais elegível para um contrato de supermax, que seria de US $ 345 milhões em cinco anos. No entanto, esse acordo, mesmo que seja elegível, provavelmente não seria oferecido, pois historicamente é um atirador de longa duração que ainda depende muito de seu atletismo. (No entanto, não fingimos que é o passado de Russell Westbrook. Fox tem um bom jogo de piso, simplesmente não está perto do que uma supermax constituiria).

Ainda temos que estar cientes do que Sacramento está procurando. Os Spurs podem reunir um enorme pacote comercial, mas a grande maioria do valor estaria na compensação do contêiner. Por outro lado, os Kings preferem o talento estabelecido para se manter competitivo, as duas partes teriam que viajar uma terceira equipe que enviaria talento a Sacramento pela compensação das equipes de San Antonio.

Essas seleções acima mencionadas estão fortemente ligadas aos sucessos ou fracassos do Atlanta Hawks. Os Spurs têm a primeira rodada desprotegida de Atlanta nesta temporada e em 2027, com uma troca em 2026.

Dada a notícia de que o atacante do Hawks, Jalen Johnson, terá uma cirurgia de rescisão da temporada, o valor da seleção de 2025 poderia ter visto um aumento significativo.

Então, contratualmente, os Spurs teriam que enviar algum dinheiro para combinar o salário da Fox.

Keldon Johnson (US $ 19 milhões) e Zach Collins (US $ 16,7 milhões) trabalham, combinando para ganhar US $ 35,7 milhões. Como os reis custam mais de US $ 7 milhões sob o primeiro limite do avental, esse acordo funciona sem problemas.

Mas, como todos podem ver, este pacote precisa de um alinhamento de valor. E é aí que entramos se os reis preferirem recuperar seleções ou talentos.

Se eles estiverem inclinados a recuperar o projeto de remuneração, os dois Hawks selecionam em 2025 e 2027 funcionarem como uma base sólida para novas negociações.

No entanto, se não estiverem dispostos, ambas as partes terão que encontrar uma terceira equipe, e as coisas se tornam substancialmente mais difíceis.

Primeiro, quem é o jogador que gostaria de acrescentar?

Segundo, esse jogador está disponível?

Terceiro, a equipe 3 tentaria espremer o limão, sabendo muito bem o qual seu papel de concluir o comércio?

Na verdade, arranhe isso. Já sabemos a resposta para isso, e é esmagadoramente. A equipe 3 tentaria extrair mais valor, como deveria.

Isso não significa que os reis possam insistir em um bom jogador de outro lugar, não pegá -lo e depois jogar a toalha.

Se a Fox chegar à agência livre sem restrições em 2026, ele poderá simplesmente sair, com os reis não recebendo nenhum retorno, o que seria desastroso para eles. Sacramento deve ser completamente motivado para encontrar um acordo que otimize um retorno valioso.

Exceto que não terminamos exatamente com complexidades. Ainda não entramos no possível pensamento de San Antonio.

Com a lesão em Johnson em Atlanta, os Spurs preferem não fazer uma troca antes do prazo, na esperança de ver onde ele escolhe terras de 2025 Hawks?

Se Atlanta vencer a loteria, certamente os Spurs ficariam mais do que felizes em combinar Wembanyama com Cooper Flagg ou Dylan Harper em um acordo de novato controlado por quatro anos.

(Flagg ou Harper também estariam melhor alinhados com Wembanyama da perspectiva da idade).

Ou os Spurs poderiam simplesmente ter pressa e, em vez disso, esperar a situação em Sacramento? Afinal, Fox agora mostrou sua mão e agora eles sabem que ele quer se tornar um esporão. Em vez de desistir de vários ativos para ele, eles poderiam simplesmente passar o próximo ano e meio construindo sua equipe e depois assiná -lo diretamente em 2026.

Finalmente, e possivelmente a coisa mais importante, temos certeza de que os Spurs estão mesmo na ideia de que a Fox é o melhor parceiro de fórmula de Wembanyama?

A Fox é uma All-Star clara e absolutamente ajudaria o Spurs a melhorar. Mas como seu tiro de 3 pontos é instável, na melhor das hipóteses, não é necessariamente um ajuste ofensivo sem problemas com o francês de 7 e 5 polegadas que precisa de um espaço otimizado ao seu redor para maximizar seu talento.

Não seria injusto que os Spurs simplesmente queriam seguir em outra direção, especialmente porque a Fox procurará um grande problema, o que obstruirá seu boné.

De qualquer forma, é justificado se os Spurs assumirem a posição de que precisam ser muito seguros antes de espremer o gatilho de algo como Wembanyama é, com muito, sua principal abordagem.

Se os Spurs consideram o bom o suficiente para se tornar o segundo cara em San Antonio, também há uma vantagem imediata de levar em consideração.

A Fox atualmente ocupa 24,8% do limite de salário nesta temporada. Essa não é uma grande porcentagem. Wembanyama é mais dois anos em seu acordo de estreia, e o limite deve aumentar em 10% em julho deste ano.

Em teoria, os Spurs poderiam ter de outra maneira, financeiramente, para fazer outro grande movimento, dependendo, é claro, de que não enviam todas as seleções de rascunho para Sacramento no processo.

Sim, existem muitas voltas e possíveis reviravoltas em tudo isso. Não é exatamente simples. As motivações de ambos os lados levarão em consideração, assim como a configuração de preços e até o jogo de Atlanta Hawks pela segunda metade da temporada.

De qualquer forma, os Spurs têm o poder aqui. Fox os quer, e toda a liga está ciente. Os Kings querem um retorno à Fox, mas San Antonio não tem a obrigação de atender ao preço de venda de Sacramento.

Embora todos gostassem de ver um comércio como este outono, os Spurs não devem ter pressa de fazer qualquer coisa, a menos que os favorecem significativamente.