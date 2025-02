De’andre Hunter Comércio graus: os senhores recebem ‘a-‘ por seu maior movimento, os falcões poderiam ter feito melhor

O Cleveland Cavaliers adquiriu do Atlanta Hawks, de acordo com Shams Charania de ESPN. Cleveland enviará Caris Levert, Georges Niang, três seleções da segunda rodada e duas trocas da primeira rodada no contrato.

Hunter foi a seleção geral número 4 em 2019 NBA Draft e desembarcou em Atlanta em uma negociação noturna em draft. Hunter, um atacante de 6 e 8 polegadas, teve uma média de 14,8 pontos para sua carreira e está tendo sua melhor temporada como profissional este ano com 19 pontos por jogo. Esse sucesso está alcançando vários níveis ofensivamente. Ele está filmando 39,3% de sua carreira do intervalo de 3 pontos nesta temporada, enquanto estabelece as corridas altas na porcentagem de gols de 2 pontos e na taxa de lance livre. Embora a defesa de Hunter tenha sido inconsistente como profissional, ela tem um bom tamanho posicional e deve se encaixar bem em uma lista vencedora.

Cleveland obviamente se encaixa na conta. Com 41-10, os Cavaliers controlam firmemente a semente número 1 na Conferência Leste, mas estão procurando a profundidade da ala há anos. Nesta temporada, eles o cultivaram em grande parte. Eles têm 30-5 com Dean Wade no chão nesta temporada, mas o histórico de lesões limita a quantidade de minutos que você pode jogar. Isaac Okoro é sua opção mais jovem e mentalidade defensiva no pequeno atacante, e Hunter seria o lado ofensivo dessa moeda. Com Max Strus também, Cleveland tem um grupo profundo e versátil de jogadores de interpretação de papéis que podem colocar entre Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen.

Enquanto isso, os Hawks se reuniram com o atacante de estrela Jalen Johnson fora de jogo pelo resto da temporada devido a uma lesão. Eles estão 1-9 em seus últimos 10 jogos e, com Hunter agora desaparecendo, seu grupo já estelar de asas jovens foi dramaticamente diminuído. Perder não ajuda a Hawks, já que San Antonio controla sua seleção da primeira rodada, mas Hunter tem mais dois anos em seu contrato. Este contrato permite que os falcões economizem dinheiro lá que podem ser redirecionados em outros lugares.

Um componente importante deste Contrato é financeiro. Os Cavaliers agacharam o imposto de luxo com esse comércio. Levando em consideração o quão mais punitivo se torna o imposto repetidor da próxima temporada, adiando seu relógio fiscal importado muito. Como Cleveland está abaixo do primeiro avental, os Cavaliers são livres para assinar qualquer pessoa disponível no mercado comercial, se quiserem encontrar mais profundidade.

Os Cavaliers já eram o melhor time da Conferência Leste, mas não descansaram sobre os louros no prazo para o intercâmbio. Agora eles são ainda mais assustadores à medida que os playoffs se aproximam. Agora, vamos qualificar esse comércio para ambos os lados

Cavaliers: a-

O custo da quadra aqui para Cleveland é mínimo. Niang era inquestionavelmente o pior jogador em rotação regularmente, e suas lutas nos playoffs são bem conhecidas, então sua ausência não significará muito quando os jogos começarem a Na verdade contar. De qualquer forma, o escritório principal está quase protegendo Kenny Atkinson de si mesmo. Ele gosta de executar rotações muito profundas, então privá -lo de um jogador que poderia usar em situações em que ele provavelmente deveria ser a ligação certa.

Perder Levert é um pouco mais uma perda. Parte do que tornou a ofensiva de Cleveland tão mortal nesta temporada é sua ampla gama de criadores viáveis. Mas nos playoffs, os crimes tendem a se consolidar em torno de seus melhores jogadores. Os Cavaliers realmente queriam os principais bens que poderiam ter ido a Mitchell, Mobley ou Garland? Provavelmente não. Honestamente, Ty Jerome tem sido um melhor guarda de reserva geral do que Levert nesta temporada, e essa troca é um voto de confiança em seu desempenho como investimento em Hunter.

O Hunter abre apenas muito mais alinhamento para os Cavaliers. Obviamente, é um potencial mais próximo, juntamente com os quatro principais jogadores e, em momentos em que eles precisam filmar, será um candidato claro. Mas o benefício mais imediato aqui é que você pode jogar qualquer posição adiante. Enquanto Wade pode jogar contra o poder, ele também é um defensor essencial do perímetro. Ser capaz de deslizar o caçador no poder para a frente ao lado de uma das grandes ou pequenas frente com ambos é uma parte bastante útil do opcional.

Por fim, essa troca estabelece os Cavaliers para montar a mão quente ou tomar decisões com base em confrontos nos playoffs. Wade, Hunter, Okoro, Strus e até Jerome são fechamentos viáveis ​​nas situações certas, e agora Atkinson tem uma variedade de diferentes tipos de jogadores de perímetro para escolher com base nos quais os adversários pós -temporada que eles apresentam. Obter um jogador como Hunter sem sacrificar uma primeira rodada ou uma parte essencial da rotação é uma vitória óbvia para eles.

Se houver um NIT para coletar aqui, é que os Cavaliers parecem terrivelmente caros para a próxima temporada. Com Hunter substituindo Niang nos livros no próximo ano, Cleveland já está aumentando o segundo projeto projetado antes de considerar um novo possível acordo para Jerome. Cleveland é bom o suficiente para justificar o pagamento do segundo avental, mas perder Jerome durante o verão se afastaria. Naquela época, a ausência de Levert seria um pouco mais notável, mas Cleveland pode lidar com o verão quando chegar. Por enquanto, eles melhoraram sua lista com uma oportunidade legítima em um campeonato. Isso faz disso uma troca de estrelas para eles.

Hawks: D-

É completamente possível que o San Antonio Spurs, que não participou desse comércio, obtenha mais valor do que os Hawks. Porque? Porque San Antonio controla as próximas três seleções de Atlanta, e Hunter foi um de seus melhores jogadores nesta temporada. Levert e Niang jogarão por eles, mas, dado o quanto eles desmoronaram sem Johnson, parece que a escolha de Atlanta piora cada vez mais. Os falcões podem ter se desconfortável com os dois anos restantes no contrato de caçador, mas tê -lo sem dúvida os tornou melhores. Então isso é mais valor para San Antonio de uma perspectiva de rascunho. Levert está em um acordo que expira, enquanto Niang tem um ano restante.

Os swaps da primeira rodada que os falcões estão obtendo também não são muito valiosos. As seleções de Cleveland 2026 e 2028 já eram devidas a Utah através dos direitos comerciais de Donovan Mitchell, portanto, mesmo que os Cavaliers fiquem miginos em um futuro próximo, seria Utah, não Atlanta, o que estava pronto para capitalizar. As equipes da segunda rodada são boas, mas considerando o quão bom Hunter estava jogando, pelo menos eles deveriam ter extraído o novato Jaylon Tyson, se não a primeira rodada de Cleveland. Os falcões também.

Esta é uma manobra de redução de custos bastante transparente por Atlanta, e ei, neste novo mundo do avental em que vivemos, reduzir os custos pode ser mais difícil do que costumava ser. Isso não significa que eles deveriam ter sacrificado um candidato do sexto homem do ano em uma ação razoável por centavos em dólar. A ironia disso é que os Hawks acabaram recuperando algum dinheiro de longo prazo em seu subsequente comércio de Bogdan Bogdanovic aos Clippers por Terance Mann e Hyland Bones. Mann tem três anos e US $ 47 milhões em seu acordo e está tendo uma temporada bastante decepcionante, enquanto Bogdanovic tem apenas dois anos em seu acordo, e o segundo é uma opção de equipe. Se os Hawks controlassem suas próprias equipes de primeira linha, pior apenas para economizar algum dinheiro poderia fazer sentido. Obviamente, eles não o fazem, então esta série de movimentos recentemente para melhorar suas perspectivas na quadra.