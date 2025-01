"Decepcionante": A introdução contundente de PV Sindhu após sua derrota nas quartas de final do Aberto da Índia

Depois de sofrer uma derrota nas quartas de final do Aberto da Índia de 2025, o melhor shuttle PV Sindhu disse que voltará mais forte. Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty continuaram em boa forma após a segunda final consecutiva do Aberto da Índia, derrotando Yong Jin e Kang Min Hyuk da Coreia nas quartas de final de duplas masculinas, enquanto PV Sindhu e Kiran George foram eliminados do torneio BWF World Tour Super 750 na sexta-feira dentro de casa KD Jadhav Salão interno.

Em conversa com os repórteres, PV Sindhu afirmou que foi um momento triste para ela perder depois de lutar até o terceiro set.

“No geral, acho que foi o jogo de todos… É triste ter perdido no terceiro set depois de uma luta tão acirrada… Tenho que voltar mais forte… É decepcionante”, disse Sindhu aos repórteres.

Sindhu tinha muitos pontos positivos para levar para casa. A jovem de 29 anos, que lutava contra lesões desde os Jogos Olímpicos de Paris, teve problemas de movimentação no primeiro jogo, mas quando encontrou o alcance, começou a lutar contra o adversário.

Perdendo por 3 a 9 no segundo jogo, Sindhu começou a empurrar Tunjung para o fundo da quadra, anulando assim a nitidez dos passes rápidos da Indonésia e mantendo a peteca em jogo por tempo suficiente para forçar um erro de seu oponente.

Ela pegou Tunjung por 9-9 e, embora os dois jogadores continuassem empatados, Sindhu conseguiu levar a partida a uma decisão, forçando o quarto cabeça-de-chave a correr mais riscos para ganhar pontos.

O ex-campeão continuou a mesma estratégia na partida decisiva e parecia prestes a causar uma reviravolta com os dois jogadores empatados em 17-17. O grande chute de Tunjung e o erro de julgamento de Sindhu decidiram o destino da partida, que durou uma hora e dois minutos.

Em conversa com os repórteres, Chirag Shetty disse que ele e seu parceiro Satwiksairaj deram tudo de si na partida de sexta-feira. Chirag acrescentou que eles estão pressionando os adversários.

“Saímos com tudo. Eventualmente, eles (adversários) conseguiram defender os chutes… Nunca quisemos que eles voltassem ao jogo… Nosso ponto mais forte foi pressioná-los…”, disse Chirag Shetty aos repórteres.

Em conversa com os repórteres, Satwiksairaj Rankireddy disse que eles sempre tiveram o controle da partida.

“Sabíamos que se continuássemos a pressioná-los, eles não conseguiriam aguentar… Estivemos sempre no controlo do jogo… Estivemos muito positivos desde o início do jogo…” Satwiksairaj disse aos repórteres.

Foi a combinação de Satwik e Chirag que deu à grande multidão no KD Jadhav Hall amplos motivos para comemorar, já que jogaram uma partida quase clínica contra os coreanos, que derrotaram os primeiros colocados e os times número um do mundo. 1. Kim Astrup e Anders Skaarup Rasmussen na rodada de abertura.

Os medalhistas de ouro dos Jogos Asiáticos abriram vantagem por 9 a 1 na primeira partida, depois controlaram o andamento da partida e marcaram um gol em 18 minutos. Na segunda partida, os coreanos lutaram mais forte e os indianos não sofreram pressão.

Eles enfrentarão os terceiros colocados Sze Fei Goh e Nur Izzuddin da Indonésia nas semifinais.

