‘Decisão de merda…’ ex-jogadores de críquete furiosos com a polêmica demissão de Washington Sundar no teste SCG

Washington Sundar foi dispensado por Pat Cummins por 14 corridas no teste SCG.

Outra controvérsia sobre a tecnologia Snicko e o terceiro árbitro surgiu no atual Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25.

Esta série, disputada com um espírito altamente competitivo, foi marcada por múltiplas decisões controversas tomadas pelo terceiro árbitro. Embora fosse Yashasvi Jaiswal no MCG, seria Washington Sundar no SCG quem se sentiria magoado e magoado pelo terceiro árbitro.

O Teste de Sydney, o último da série 2-1, começou na sexta-feira com o capitão substituto da Índia, Jasprit Bumrah, optando por rebater primeiro depois de vencer o sorteio em uma superfície verde.

Alguns batedores indianos começaram e passaram algum tempo no meio, mas nenhum deles conseguiu realmente chegar a meio século.

Sundar foi o oitavo postigo a cair com uma pontuação de 148 de forma controversa. Foi semelhante à expulsão de Jaiswal no segundo turno no MCG.

Cummins tentou se recuperar de Sundar, que tentou um chute, mas errou. Alex Carey foi o único a fazer um apelo confiante, mas foi rejeitado pelo árbitro em campo. Carey convenceu Cummins a usar um DRS.

O terceiro árbitro, Joel Wilson, usou Snicko para verificar se havia chumbo ou luva na bola. Houve murmúrios durante todo o processo de decisão sobre Snicko, o que dificultou a vida do árbitro.

Houve um pico no quadro depois que a bola passou pela parte inferior da luva de Sundar. Wilson concluiu que o chute foi devido à bola ter roçado na luva, embora isso tenha sido inconclusivo para espectadores e especialistas.

Wilson disse: “Estou com um prego na ponta, a bola está muito perto da luva. Não consigo distinguir nenhum espaço entre a bola e a luva… Sim, tenho um prego. Não há espaço entre o taco e a bola.”

A decisão em campo de não sair foi revertida e Sundar, com olhar irritado, saiu do campo.

Reações no Twitter à polêmica demissão de Washington Sundar no teste SCG:

A decisão do terceiro árbitro gerou indignação nas redes sociais.

O ex-capitão da Inglaterra Michael Vaughan tuitou: “De jeito nenhum isso está FORA… é uma decisão terrível…”

De jeito nenhum isso está FORA… é uma decisão terrível… —Michael Vaughan (@MichaelVaughan) 3 de janeiro de 2025

O ex-batedor indiano Robin Uthappa comentou: “Sinto muito, mas é uma má decisão!! Claro que foi um chute, mas do ângulo lateral havia um espaço livre entre a bola e a luva. Há muita ambigüidade com esse tipo de decisão. O benefício deve ir para o batedor..”

Sinto muito, mas é uma má decisão!! Claro que foi um chute, mas do ângulo lateral havia um espaço livre entre a bola e a luva. Há muita ambigüidade com esse tipo de decisão. O benefício deve ir para o batedor. #BGT2024 —Robbie Uthappa (@robbieuthappa) 3 de janeiro de 2025

Aqui estão alguns tweets de fãs sobre este assunto:

Minha opinião mais chata atualmente: acho que o Snicko é menos bom que o UltraEdge. Operado por duas empresas diferentes. Não comprei a luva de Jaiswal no MCG; Parecia um quadro errado para Akash Deep e essa decisão para Sundar foi um murmúrio confuso do começo ao fim. —Cameron Ponsonby (@cameronponsonby) 3 de janeiro de 2025

Terceiro árbitro atuando como inspetor de trânsito… kisi baat ka para challan kaatu Washington Sundar ka… Foi totalmente inconclusivo! – Piyush Sharma (@misterpiyush) 3 de janeiro de 2025

Isso não foi descartado Washington Sundar Houve um burburinho por toda parte, mesmo antes de ele começar a rebater, nenhum pico com a luva, o maior pico depois de ele ter passado Terrível terceiro árbitro -Apurv Nagpal (@apurvnagpal) 3 de janeiro de 2025

Um dia você quer confiar em seus olhos, outro dia você os ignora completamente. Jaiswal estava fora. Sem dúvida. Mas não havia nada sobre Snicko. Sundar, por outro lado, não acertou a bola visivelmente. https://t.co/RPTtygh7WI – Ponto bobo (@FarziCricketer) 3 de janeiro de 2025

Esse postigo de Washington Sundar vem direto do manual da era Ponting. – Sr. Conserte 🏏 (@CaughtAtGully) 3 de janeiro de 2025

Não acredito que haja provas conclusivas suficientes para anular a decisão de campo para a demissão de Sundar. Achei que o terceiro árbitro acertou Jaiswal no MCG, mas não aqui. – Gurkirat Singh Gill (@gurkiratsgill) 3 de janeiro de 2025

Além disso, por que o Snicko é sempre mais instável e dramático quando os batedores indianos estão na linha de frente? Ele está nervoso antes mesmo de a bola chegar perto do taco! Aconteceu com Jaiswal, agora Sundar, uma merda absoluta. – muito lavado (@anubhav__tweets) 3 de janeiro de 2025

