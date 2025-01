Declan Rice dopo la vittoria dell’Arsenal contro Spurs: Avrebbero potuto segnarne 10

Centrocampista dell’Arsenal Riso Declan ha elogiato le prestazioni offensive dei suoi compagni di squadra nella vittoria del derby del nord di Londra contro il Tottenham Hotspur, dicendo che avrebbero potuto segnare 10 gol nel trionfo per 2-1.

La squadra di Mikel Arteta è arrivata in rimonta e ha battuto gli Spurs in una partita tipicamente divertente all’Emirates Stadium, con tutti e tre i gol arrivati ​​nel primo tempo quando gli ospiti sono passati in vantaggio prima di subire un autogol dopo un tiro al volo di quattro minuti. Dominik Solanke e raid basso da Leandro Trossardo mettere l’Arsenal in vantaggio.

L’Arsenal ha sprecato diverse occasioni nel secondo tempo per aumentare il proprio vantaggio e, parlando con TNT Sports dopo la partita, Rice ha detto che la vittoria avrebbe potuto essere molto più comoda, aggiungendo che non aveva bisogno di motivazioni extra per giocare contro i più grandi rivali della sua squadra.

“Siamo sfortunati a non aver segnato 10 gol, questa è la sensazione”, ha detto il nazionale inglese. “Non abbiamo bisogno di un messaggio, per giocare con gli Spurs, se non riesci ad alzarti allora non dovresti giocare a calcio. Avremmo potuto averne cinque o sei in più e questo è deludente”.

Il corner di Declan Rice ha portato al primo gol dell’Arsenal contro il Tottenham. David Price/Arsenal FC tramite Getty Images

“Stasera ha significato più di ogni altra cosa. I primi 45′ sono stati dominio puro dal primo minuto, si poteva dire che fosse un derby”.

L’Arsenal è ora a quattro punti dalla capolista Liverpool con una partita in mano.

Gli Spurs, nel frattempo, languono al 13° posto dopo aver subito l’undicesima sconfitta in Premier League in 21 partite questa stagione.