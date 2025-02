Declaração da emissão da FIA denunciando o ‘tribalista’ de Max Verstappen e Christian Horner no evento de lançamento da F1

Red Bull Driver Max Verstappen, da Holanda, participa do evento de lançamento ao vivo F1 75 na O2 Arena, em Londres, terça

A FIA ficou tão chateada com o Boing destinado a Max Verstappen e o diretor da equipe Red Bull, Christian Horner, nesta semana que emitiu uma declaração sobre o Boos no sábado.

O atual campeão da F1 e o chefe de sua equipe foram vaiados no evento F1 75 na terça -feira em Londres, que serviu como apresentação oficial dos esquemas de pintura de cada equipe antes da temporada de 2025. não deveria ter sido terrivelmente surpreendente; Lando Norris e Lewis Hamilton são britânicos, e Red Bull e Verstappen os substituíram no topo da F1 com o domínio do motorista holandês nas últimas três temporadas.

No entanto, a FIA emitiu inexplicavelmente uma declaração no sábado, chamando o Boing de “tribalista” e a usou como uma oportunidade de falar sobre o estabelecimento de uma “coalizão” contra o abuso online.

“As grandes rivalidades ao longo da história das corridas de automóveis contribuíram para torná -la uma experiência tão emocionante para os fãs”, afirmou o comunicado. “Mas o que apóia o esporte em todos os níveis é uma cultura de respeito. Como tal, foi decepcionante ouvir a reação tribalista da multidão ao campeão mundial da Fórmula um da FIA, Max Verstappen, e seu diretor e CEO da equipe de Christian Horner, no lançamento da F1 em Londres.

“Max e Christian contribuíram muito para o esporte que amamos. Na próxima temporada, não devemos perder de vista isso. Como parte do compromisso da FIA de proteger a integridade do esporte, estamos liderando uma coalizão que aborda o abuso on -line no esporte sob a bandeira de nossa campanha de abuso on -line da United.

“Estamos com todos os nossos concorrentes, funcionários, voluntários e fãs a se unirem contra essa crescente ameaça. Instamos a comunidade esportiva a considerar o impacto de suas ações on -line e offline.

As vaias são comuns em eventos esportivos há décadas. E, francamente, Boing é uma prática aceita. É bom mostrar seu desgosto com um concorrente ou equipamento dentro do razoável. E, como muitas pessoas percebem, há uma clara distinção entre vaiar alguém ou algo e emitir ameaças pessoais, pessoalmente ou em redes sociais. A FIA certamente também sabe a diferença, certo?

A declaração de sábado simplesmente parece outro esforço nas limitações do discurso da FIA. A agência de sancionamento iniciou multas para os motoristas amaldiçoarem durante as entrevistas e ameaçaram as sanções por declarações que poderiam causar “ferimentos morais” a um funcionário da FIA. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, até refletiu publicamente sobre a censura das comunicações de rádio ao vivo entre pilotos e equipes durante as carreiras devido a juramento.

Embora a FIA tenha todo o direito de fazer as regras da série esportiva que governa, provavelmente também deve se concentrar em questões muito mais importantes do que boo e palavras ruins.