Deebo Samuel Next Team CONCEDI: NINERS STAR LIVOUT che guarda un nuovo suono

Deebo Samuel non lascerà ufficialmente San Francisco, ma è iniziato il processo di ricerca di un nuovo team.

49ers hanno recentemente ammesso a Samuel e il permesso del suo rappresentante di trovare un partner commerciale, il che significa che il Pro Bowler del 2021 e la scelta All-Pro della prima squadra non saranno probabilmente rossi e oro la prossima stagione.

Dove può fine la larghezza della stella?

Vediamo cosa dicono le probabilità in Draftkings Sportsbook dall’11 febbraio.

49ers: +250 (scommessa $ 10 per vincere $ 35)

Steelers: +550 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 65)

Broncos: +650 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Panthers: +650 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Comandanti: +850 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 95)

Patriots: +1000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Masters: +1200 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Fatture: +1200 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Samuel ha trascorso i primi sei anni della sua carriera nell’area di Lahti e, nonostante il suo fascicolo, ha ricevuto solo 1.000 yard una volta nella sua carriera, già nel 2021.

Al di fuori di quella stagione, che ha ricevuto principalmente da 1.000 iarde, era nel 2023 quando raccolse 892 yard di ricevimento.

Tuttavia, è noto per suonare sia un ampio ricevitore che una versione di Running to Niners. Sta facendo 20 affrettarsi nella sua sei season.

Depsite San Francisco, che dà la ricerca di Samuel per un negozio, è ancora un popolare ricevimento del ricevitore, seguito da Steelers, Broncos e Panthers.

Allora dove ti vedi la prossima stagione? Considera questi commenti di seguito:

Agli occhi di molti, Broncos ha superato le aspettative in questa stagione facendolo per i 1 playoff di Bo Nix -San Payton.

Nix era 12 ° nella bozza della NFL del 2024 e come principiante ha fissato 3.775 passanti, 29 contatti e 12 interruzioni.

Il destinatario di Denver n. 1, Courtland Sutton, ha collocato 1.081 yard di ricevimento e otto tocchi la scorsa stagione.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox SportsE segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!