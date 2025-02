Defesa de Strick Real Madrid amadurece a Erling Haaland, Manchester City

Record 15 vezes os vencedores da Liga dos Campeões do Real Madrid enfrentarão o Manchester City na terça -feira em Pep Guardiola, imaginando como impedir o atacante do poder Erling Haaland. O Juggernaut norueguês voltou a se formar com sete gols nas últimas oito partidas em todas as competições e terá como objetivo usar a defesa em ruínas de Madri. A ausência a longo prazo das lesões de Dani Carvajal e Eder Militao foi intensificada por novas lesões para Antonio Rudiger, David Alab e Lucas Vazquez.

Com a partida do veterano Nacho no verão passado, Madri está curto na parte de trás, indo para a rodada com a cidade.

Madri não fortaleceu a janela de transferência de inverno e Ancelotti disse que sua equipe deve “escolher” um lugar difícil onde estejam.

O treinador ainda está procurando o equilíbrio perfeito entre a defesa e o ataque após a chegada do atacante francês Kylian Mbappe no verão passado.

Os detentores costumavam lutar defensivamente, usando Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham e Rodrygo, andam juntos como o começo.

No entanto, Ancelotti organizou seu “Quarteto Fantástico” no empate de 1-1 Li League contra o Atlético no sábado e trabalhou duro quando os líderes foram chamados para rastrear.

Nem sempre foi o caso quando o meio -campista veterano Luka Modric Reme com Vinicius na semana passada nas quartas de final da Copa del Rey sobre Leganes para obter um ala brasileiro para ajudar a defender.

“Você sempre precisa respeitar o que Modric diz”, disse Ancelotti, ao lado dos croatas, e Vinicius parecia prestar atenção.

Ancelotti passou os primeiros meses da temporada, reclamando da falta de equilíbrio e da ética do trabalho defensivo de seu lado, porque Madrid inicialmente ficou atrás de Barcelona no país e foi derrotado por Brest, Liverpool e AC Milan na Europa.

À medida que a confiança de Mbappe aumenta e, em seguida, seus objetivos, Madrid melhorou à medida que a temporada avançava.

Ancelotti anunciou o compromisso de sua equipe contra o Atlético, antes de visitar o Estádio Etihad.

“Todos se dedicaram, lutaram, lutaram e recuperaram um jogo difícil”, disse o treinador, e Mbappe marcou um gol no segundo tempo depois que Julian Alvarez jogou no Atlético.

“Mbappe e Vinicius tentaram estar mais próximos do resto da banda … Foi um bom desempenho em termos de envolvimento dos jogadores”.

Bellingham, em particular, colocou estaleiros duros, caindo à esquerda para ajudar sua equipe quando o Atlético estava em posse.

Estava longe de Madri por 5-2 jogando a Super Cup da Finale em Barcelona em janeiro, e Ancelotti é muito crítico da defesa de sua equipe.

“Apesar das dificuldades”

O meio -campista francês Aurelien Tchouameni, jogando fora da posição no turnover intermediário, concedeu a penalidade pela abertura do Atlético, andando no pé de Samuel Lino.

Apesar do erro, ele deve manter seu lugar contra o City, junto com o zagueiro Raul Asentcio, de 21 anos.

O jovem defensor do meio espanhol se tornou regular de Ancelotti nesta temporada, principalmente para problemas com lesões por Madri, e diante de Haaland será o maior teste de sua carreira até agora.

Asentcio levantou um desafio e é apreciado pelos fãs em Santiago Bernabeu, que gostam de picos esporádicos com atacantes da oposição.

Ancelotti enfatizou que sua equipe está florescendo, apesar dos vários ausentes nas costas.

“Antes (Derby), vi uma foto na qual Carvajal, Alaba, Militao e Rudiger cumprimentaram seus companheiros de equipe antes de participarem do campo”, disse o treinador italiano.

“Apesar das dificuldades, nos saímos muito bem.”

Vazquez é a mais recente vítima, ferida no final do empate do Atlético e significa que o meio -campista uruguaio, Federico Valverde, provavelmente preencherá a parte certa.

Embora o lado Guardiola estivesse bem abaixo do seu melhor nesta temporada, a defesa improvisada de Madri é uma perspectiva atraente de atacar as estrelas da cidade.

Ancelotti espera que sua equipe concorra bem o suficiente para evitar chutes, como aqueles que eles caíram em Barcelona nesta temporada, enviando nove gols em dois jogos e usam a segunda etapa em Bernabeu.

