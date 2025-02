Defesa do título de Tiffany Stratton, partidos de classificação de câmeras de eliminação e muito mais

Episódio 4/14 de The Blue Brand apresentará outra partida de ameaça tripla

O Royal Rumble Pu Fallout Show na sexta -feira à noite Smackdown foi concluído no FedEx Forum, em Memphis, Tennessee. O show teve desenvolvimentos do Royal Rumble e continuou a serem construídos em direção à câmara de eliminação.

O programa teve três partidas de classificação da câmara de eliminação, onde Bianca Belair derrotou Piper Niven e Alexa Bliss derrotou Candice Lerae para se juntar a Liv Morgan no partido da Câmara das Mulheres.

Por outro lado, Drew McIntyre derrotou o Knight e Jimmy usam em uma partida de ameaça tripla para avançar e se juntar ao CM Punk e John Cena na partida da câmara masculina.

Durante o episódio 02/07 de Friday Night Smackdown, a sede em Stamford também anunciou partidas para o episódio na próxima semana. O programa também apresentou um acúmulo para esses dois jogos.

O episódio 4/24 da marca Blue emanará ao vivo da Capital One Arena em Washington, DC, EUA na próxima semana.

A proposta das mãos em mudança do título da WWE também intrigou Charlotte Flair, que em 02/07 revelou que ficará até a próxima semana para descobrir quem vence no confronto do título entre Stratton e Jax.

Na quarta partida de classificação da câmara de eliminação feminina, metade do campeão da equipe de gravadoras da Naomi Women enfrentará o campeão feminino Chelsea Green.

Uma partida de ameaça colossal tripla também é anunciada para o programa em que o padre Damian, Braun Strowman e Jacob Fatu nos lutarão no partido de classificação da câmara de eliminação masculina. Os três pesos pesados ​​vão colidir na próxima semana e o vencedor se juntará ao CM Punk, John Cena e Drew McIntyre no jogo de câmeras.

Matches e segmentos confirmados para 14/02 WWE SmackDown

Tiffany Stratton (C) vs Nia Jax – WWE Women Championship

Naomi vs Chelsea Green – Partido de Qualificação da Câmara de Eliminação das Mulheres

Damian vs Jacob fatu vs Braun Strowman – Ameaça tripla para a Câmara Matrilar de Classificação de Eliminação da Menina

