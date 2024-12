DeForest Buckner e Pat McAfee criticam Colts depois de perderem os playoffs novamente: ‘Nós cagamos na cama por mais um ano’

DeForest Buckner iluminou o Indianapolis Colts na segunda-feira.

Depois de cair para o New York Giants no domingo, que os eliminou oficialmente da corrida pós-temporada, é fácil entender o porquê.

“Serei honesto, como toda a equipe, cagamos na cama por mais um ano e é frustrante”, disse ele. através do Indianápolis Star. “Eu posso ver o que temos. “É que não estamos superando esse obstáculo.”

Os Colts caíram para 7-9 na temporada após a derrota de domingo, que veio para os Giants. Indianápolis permitiu que Drew Lock arremessasse para mais de 300 jardas e quatro touchdowns, e os Giants marcaram 45 pontos na vitória nos pênaltis, apesar de entrar na disputa com o pior ataque da liga. Foi o maior número de pontos que eles concederam em toda a temporada e o maior número de pontos que cederam aos Giants desde 1950.

A derrota marcou a terceira vez nas últimas quatro temporadas que os Colts falharam em uma situação de vitória obrigatória nos playoffs. Eles venceram apenas um jogo dos playoffs na última década.

O ex-apostador dos Colts e atual analista da ESPN Pat McAfee também criticou a organização nas redes sociais após a derrota de domingo.

“Uma pessoa cega poderia ver as bandeiras vermelhas desta equipe”, escreveu ele, em parte.

Eu disse o que achava que era verdade sobre o time… e um monte de “fãs dos Colts” na internet estavam tentando me vaiar para fora da cidade… Os jogadores atuais, que não ganharam nada durante todo o seu mandato, começaram a usar a mim e ao meu rosto para tentar me retratar como o inimigo em… https://t.co/qCWb7SL1l8 -Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 30 de dezembro de 2024

Há muito a apontar quando se trata das dificuldades dos Colts nesta temporada. O quarterback Anthony Richardson lutou no início e chegou a abandonar o jogo porque estava cansado, antes de Joe Flacco entrar para substituí-lo devido a várias lesões. Outro exemplo perfeito veio quando o running back Jonathan Taylor cometeu um erro brutal no início deste mês, ao perder a bola alguns centímetros antes de cruzar a linha do gol, desperdiçando o que teria sido um touchdown seguro. Quase todos os membros da equipe 9-8 do ano passado retornaram nesta temporada, a segunda sob o comando do técnico Shane Steichen, mas claramente deram um passo atrás.

Buckner, que está concluindo sua quinta temporada com a franquia, juntou-se às negociações nesta entressafra. Resta saber se isso inclui Steichen ou o gerente geral Chris Ballard, que está em sua oitava temporada, mas tem apenas uma vitória nos playoffs e apenas duas temporadas de vitórias em seu currículo.

“Obviamente haverá pessoas que ainda estão no prédio e pessoas que não estão”, disse Buckner. “Mudanças precisarão ser feitas, você entende o que quero dizer? Eu entendo isso e todos nós entendemos isso no prédio. Você tem que fazer essas mudanças para melhor.”

Os Colts encerrarão a temporada regular contra o Jacksonville Jaguars no domingo, embora esse jogo não importe muito no momento.

“Todos os anos, cada time é diferente”, disse Taylor no domingo. . “Na próxima semana será a última vez que todos os 53 caras estarão naquele vestiário.