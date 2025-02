Deion Sanders aggiunge un altro Hall of Damer al coaching personale

In questa stagione, che è stata una significativa speculazione che il capo allenatore del Colorado Buffaloe Deion Sanders potrebbe saltare alla NFL, con il suo nome spesso legato a Dallas Cowboys dopo che il proprietario Jerry Jones ha considerato l’idea di riportare una delle sue ex star per sostituire Mike McCarthy .

Non doveva essere, e Sanders sembra tornare in Colorado, anche se entrambi i suoi figli sono andati alla NFL.

Di recente, ha rafforzato il suo staff portando un’altra Hall of Famer.

Il Colorado ha condiviso a X che ha assunto il leggendario che fa indietro Marshall Faulk come nuovo allenatore di Running Backs della squadra.

Uno dei più grandi che abbia mai giocato. Accolgo il nostro nuovo allenatore di Running Backs, Marshall Faulk, in Colorado!#Gobuffs pic.twitter.com/pv2z0sb2w8 – Colorado Buffaloes Football (@Cubuffsfootball) 7 febbraio 2025

Faulk è tre volte giocatore offensivo nell’anno, MVP e Super Bowl Champion, e si unirà a uno staff che include già alcuni nomi di spicco, come Pat Shurmur come coordinatore offensivo e Warren Sapp come analista di controllo di qualità senior.

Il gioco di corsa del Colorado è stato una responsabilità nell’ultima stagione e ha rilasciato solo 847 metri per un leggero 2,5 metri al giorno. Orso.

Ha messo una vasta pressione su Nuvoloso Sanders e sul gioco di passaggio per consegnare ogni settimana.

Per iniziare a correre back Jesaja AugustAve ha corso per più di 60 metri solo una volta tutto l’anno quando ha strappato 91 yard e un touchdown da 22 vestire contro Cincinnati.

La presenza di Faulk dovrebbe sicuramente aiutare in questo dipartimento e sarà sotto pressione per consegnare ora che Sheds Watch si sta dirigendo verso la NFL e questa squadra non ha più un quarterback comprovato su cui appoggiarsi.

Il gioco in esecuzione deve raccogliere e Faulk sembra essere la persona giusta per il lavoro.

