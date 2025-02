Deion Sanders che libera l’aria sul suo interesse per NFL -Coaching

Dopo un anno incredibile in cui i bufali del Colorado Buffaloes, il nome di Deion Sanders, iniziò a galleggiare attorno ai circoli della NFL per una delle apparizioni di Head Coaching disponibili, in particolare Dallas Cowboys prima di scegliere invece di promuovere il coordinatore offensivo Brian Schottenheimer nella posizione.

È stato in qualche modo sorprendente che il nome di Sanders fosse fortemente associato ai cowboy, solo per la squadra di scegliere un’altra rotta.

Tuttavia, Sanders ha recentemente gestito il proprio interesse a fare saltatori ai professionisti.

Sanders si è fermato per primo lunedì per parlare con Molly Qerim, Stephen A. Smith e Shannon Sharpe durante la settimana del Super Bowl.

“A questo punto, sono chiamato al gioco del college”, ha detto Sanders.

“A questo punto sono chiamato al gioco del college.” —Deion Sanders su non allenare Dallas Cowboys ⭐ pic.twitter.com/nxdji4tgtp – First Take (@FirstTtake) 7 febbraio 2025

Molti presumevano che quando Shedeur e Shilo Sanders saltarono verso la NFL, Deion li avrebbe seguiti, sia con una delle loro squadre che da qualche altra parte.

Jerry Jones, proprietario dei cowboy, sembrava incline a dare il lavoro principale della squadra a Deion dopo che le due parti iniziarono a essere collegate tra loro, il che sarebbe stato un prossimo passo adatto per Coach Prime per riportare qualcosa di restituire al suo ex franchising per un periodo Quando poteva spenderne un po ‘.

È una buona notizia per i fan del Colorado che Sanders rimane in giro perché ha affari incompiuti con i Buffalo dopo essere arrivato subito dopo essere scivolato nella prima partita di football del college a 12 squadre.

Vedremo se può arrivarci senza suo figlio al quarterback e senza un vincitore di Heisman a due vie all’ampio destinatario e cornerback.

Quest’anno sarà un vero test per lui e se riuscirà a riuscire di nuovo, la NFL chiamerà sicuramente di nuovo la prossima stagione se lo vuole.

