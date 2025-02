Deion Sanders diz: “Existem muitas equipes” para aqueles que não querem que Shedeur jogue, detalhe como ele vai lidar com isso

Ele Super Bowl Ainda não aconteceu, então o mundo pode não entender completamente o que nos deixamos à frente quando o #Draftszn começar e a discussão que ardeia Shedeur Sanders, uma perspectiva controversa com um pai controverso, realmente começa a começar. Será divertido, mesmo que possa acabar sendo um pouco tedioso em algum momento.

Mas não é chato agora! O pai mencionado, Deion Sanders, esteve na câmara várias vezes durante a semana do Super Bowl e já conseguiu fazer ondas suficientes com comentários sobre onde seu filho poderia terminar e quão alto ele poderia acabar sendo recrutado.

Deion e Shedeur Ele zombou da ideia de que ele poderia cair para o número 9 no rascunho para Los Santos na quinta à noite e em Uma visita a “The Dan Patrick Show” set na sexta -feira Na linha da linha, Deion (com a ajuda de algumas questões engenhosamente elaboradas do DP) anunciou que você tem algumas equipes em seu “Eles não me trazem“Lista para seu cobiçado marechal de campo de uma criança.

Perguntado por Patrick se havia uma equipe para aqueles que não queriam que Shedeur tocasse, Deion disse que existem “muitas equipes” que se encaixam na fatura.

“Existem muitas equipes para as quais eu preferia não jogar. É como dizer: ‘Não há equipes que você não queira ver?’ Você pressiona o clique “, disse Deion. “Droga, Skippy! Você está bem. Há equipes para quem não queria NFL.

“Conheço algumas pessoas que conhecem algumas pessoas … que conhecem algumas pessoas, na NFL. E eu sei o que está por trás da cortina. Então, eu definitivamente as levarei na direção certa.”

Deixando de lado, Deion está obviamente extremamente conectado no mundo dos treinadores com seu concerto no Colorado e extremamente conectado no mundo da NFL, sendo um canto do Hall da Fama por si só, que também trabalhou na NFL Network por muito tempo. E sua resposta a como ele planeja “navegar” a situação com equipes questionáveis ​​também foi boa: Deion disse que simplesmente encontraria essas equipes em particular, em vez de colocá -las “na Front Street”.

“Eu me encontrava com eles a portas fechadas. Não liguei ou os coloquei na Front Street e conversava sobre a organização deles”, respondeu Sanders. “Porque as pessoas trabalham demais para um garoto como eu, ignorantemente, dizendo algo errado.

“Eu os encontrava em particular e falava sobre minhas preocupações para que possamos entender”.

Se você é uma equipe que potencialmente espera Sanders, gosta de ouvir isso. A pior situação possível seria colocar muitos equipamentos ruins no topo do rascunho na explosão. Começar as coisas com um novo grupo de propriedades e uma nova equipe técnica e uma nova lista colocando todos, ahem, a Front Street não é o que você deseja fazer seu potencial pai da primeira rodada.

Mas não está errado: isso tem a possibilidade de ser uma situação de estilo Eli Manning para a família Sanders, onde se Deion não acredita que o local de pouso é adequado para Shedeur, poderia ameaçar não deixá -lo tocar ou puxar alguns enganos. O novo CBA impede que isso aconteça na maior parte, mas não descartaria nada com Deion.

A verdadeira questão, como feito pelo DP, é se Deion se encontrou ou não com qualquer equipe até agora.

“Sim”, de acordo com Sanders.

Patrick’s Follow -up – “Quantos?” – causou uma resposta duvidosa de Deion.

“Ummm alguns”, disse Sanders. “Eu só quero saber o porquê. Se você não recebe suas respostas sábias, sempre ficará curioso na vida. Gosto de obter minha resposta sábia. Porque esse é meu garoto. Esses são meus filhos.”

Não é difícil identificar com quais equipes poderiam ter falado Sanders. Os Titãs (nº 1 em geral), os Browns (nº 2), os Giants (nº 3), os Raiders (nº 6), Jets (nº 7) e santos (nº 9) são pontos de Pouso óbvio, todos os pontos de pouso óbvios, todos os quais têm seus próprios níveis de disfunção.

Esses pontos de inflexão óbvios em um rascunho em que o top 10 é preenchido com pontos de inflexão QB e precisam ser um comportamento divertido para 2025 NFL Draft.