Deion Sanders está disposto a aceitar o cargo de treinador principal da NFL com uma condição: classificar três possíveis pontos de pouso

Deion Sanders está na Universidade do Colorado há duas temporadas completas e durante seu tempo lá ele conseguiu. Está bem claro que ele não está pensando em ir embora. Boulder para dar uma NFL trabalho. No entanto, Sanders revelou esta semana que há uma situação específica que provavelmente o levaria a saltar para a NFL.

Durante uma entrevista em “Good Morning America”, Sanders revelou sua única condição para possivelmente aceitar um emprego na NFL.

“A única maneira que eu consideraria seria treinar meus filhos”, disse Sanders.

Deion treinou seus dois filhos, Shedeur Sanders e Shilo Sanders, no Colorado, então se um Time da NFL quiser atrair Deion para longe de Boulder, esse time terá que adicionar os dois irmãos ao seu elenco. Da parte de Shedeur, ele é visto como um dos principais candidatos ao QB no draft deste ano e quase certamente será uma das cinco primeiras escolhas.

Quanto a Shilo, ele terminou a temporada de 2023 com o nono maior número de tackles de uma defesa na história do Colorado, mas o fato é que ele pode nem ser convocado. Se uma equipe está tentando contratar Shedeur e Shilo, então o estoque de draft de Shilo ser baixo pode ser uma coisa boa, porque tornaria mais fácil contratá-lo no final do draft ou como um agente livre não draftado.

Então, se Deion conseguir um emprego na NFL onde possa treinar seus dois filhos, quais times fariam sentido? Vamos dar uma olhada nos três primeiros.

Há tantas conexões aqui que seria quase surpreendente se isso NÃO acontecesse. Por um lado, Shedeur tem insinuado nos últimos meses que gostaria de ser convocado pelos Raiders. Além disso, não vamos esquecer o fato de que Deion disse ao ex-técnico dos Raiders, Antonio Pierce, que queria que os Raiders selecionassem Shedeur e Shilo. Essa conversa ocorreu em dezembro, quando Pierce ainda tinha emprego, mas já foi demitido, o que agora abre a porta para Deion se juntar aos filhos também em Las Vegas. E não vamos esquecer Tom Brady; Ele terá uma palavra a dizer sobre quem será o próximo quarterback e quem será o próximo treinador principal, o que é uma coisa boa para a família Sanders. De acordo com para o Yahoo EsportesBrady tem uma opinião muito elevada sobre Shedeur. O único problema com este cenário é que os Raiders têm a sexta escolha geral no Draft da NFL e provavelmente teriam que negociar terras em Shedeur.

Os Titãs têm a escolha geral número 1 no Draft da NFL de 2025 e precisam de um quarterback, então não seria surpreendente vê-los selecionar Shedeur. Nessa situação, se os Titãs tiverem dificuldades durante o ano de estreia de Shedeur, isso poderia levá-los a cortar Brian Callahan. Se isso acontecer, os Titãs estariam em busca de um novo treinador em 2026 e é aí que Deion entraria. Os Titãs já mostraram que estão dispostos a demitir qualquer um a qualquer momento com apenas um técnico (Mike Vrabel). e dois gerentes gerais (Jon Robinson e Ran Carthon) demitidos nos últimos 25 meses. Se a proprietária Amy Adams-Strunk acredita que juntar Shedeur com seu pai ajudaria a franquia, então não seria surpreendente vê-la deixar Callahan ir se os Titãs caíssem em 2025.

Deion Sanders na Big Apple? Não é tão louco quanto parece. Os Giants precisam de um quarterback e têm a terceira escolha geral no Draft de 2025 da NFL, o que tornaria mais fácil para eles conseguirem Shedeur. Embora Brian Daboll retorne como técnico em 2025, ele estará com rédea curta, então se os Giants lutarem novamente na próxima temporada, não seria surpreendente ver o proprietário John Mara se livrar de seu treinador principal (e gerente geral). por falar nisso). Se o treinador e o GM saírem, isso provavelmente tornaria este local de pouso muito atraente para Deion, que poderia assumir o controle total da organização.

Os Browns também podem ser uma opção, mas Deion disse que não fará isso deixe seu filho ir para uma organização disfuncionalentão seria interessante saber como você se sentiria se seu filho fosse para Cleveland.

Opção curinga: Jeans

Deion retornará a Dallas como treinador principal? Podemos sonhar… mas é quase certo que isso não vai acontecer. O maior problema aqui é que os Cowboys já têm um quarterback em Dak Prescott. Os Cowboys teriam que encontrar uma forma de negociar Dak, o que não seria fácil devido ao seu contrato. Além disso, os Cowboys têm a 12ª escolha geral, o que tornaria quase impossível conseguir Shedeur.

Claro, também é possível que Deion simplesmente fique no Colorado.

“Eu amo o Colorado. Eu amo meus búfalos”, disse Deion em sua entrevista ao “GMA”. “Adoro tudo o que estamos construindo, amo tudo o que fazemos. Adoro Boulder, Colorado. Adoro isso.”

Deion pode gostar de Boulder, mas ele ama mais seus filhos e está bem claro que, se surgir a oportunidade certa, ele estará disposto a treiná-los na NFL.