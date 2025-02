Deion Sanders riduce il suo futuro della NFL: “Non potevo allenare Pro Ball”

Deion Sanders è arrivato al posto giusto nel segmento della sua nuova serie TV: “Non ho potuto allenare Pro Ball”, sostiene il Colorado Buffaloes Coach.

Nella sua mostra, “We Got Time Today”, che scorre nella vasca, Sanders ha parlato con un numero di molti argomenti con un ex Dallas Cowboys e la Famer Hall of Famer Hall Troy Aikman. Hanno ricordato la loro esperienza del Super Bowl e hanno toccato la conversazione di Sanders con il proprietario dei Cowboys Jerry Jones sul capo coaching di Dallas di Open Open Work. La squadra ha finito per assumere Brian Schottenheimer.

Nelle pratiche, Sanders ha sottolineato le differenze fino ad oggi. Sanders ha sottolineato come Aikman non voleva che la palla toccasse il terreno, come Sanders non volesse dare il problema, come Michael Irvin non ha lasciato cadere la palla e come Emmitt Smith ha colpito la buca e ha corso ogni gioco dopo 20 o 30 iarde.

“È il modo in cui stavamo praticando”, ha detto Sanders nella sua recente mostra. “So che è carino, ma non potevo allenare la palla da professionista. Il modo in cui si esercitano, il modo in cui continuano non poteva prenderlo -come uomo e un appassionato di calcio. … Non c’è modo che accada All’orologio.

Aikman ha aggiunto che Sanders, che è responsabile dei cowboy, avrebbe “senso”.

“Mi sono state poste molte domande su come pensi che stia facendo Deion?” Disse Aikman. “Ho detto,” penso che Deion avrebbe fatto benissimo. “Ci sono una manciata di persone che so semplicemente che non scommetto.

Aikman ha detto che capisce come Sanders potrebbe influenzare un diploma universitario.

“Non colpisci i giovani nel modo in cui sei all’università, ma suggerisci che non sarebbe brava o ci sia successo, non credo che la gente conosca davvero la storia di Deion”, ha detto Aikman, che ha vinto con Super Bowl Sanders dopo la stagione 1995. “Penso che Dallas sarebbe stato davvero adatto perché avrebbe detto alla stanza. La sua personalità è tale che le persone hanno saputo di essere responsabili.

Sanders e Buffalo arrivano in 9-4 stagioni quando hanno guadagnato un posto a Alamo Bowl. Sanders ha grandi buchi da riempire quando ha perso il vincitore del trofeo Heisman Travis Hunter e suo figlio QB, Stedeur Sanders. Entrambi dovrebbero essere elevati nella prossima NFL Draft.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!