Deion Sanders rivela i suoi consigli sulle riprese sul processo di bozza

Uno dei giocatori più entusiasti della classe di bozza della NFL di quest’anno è Shedeur Sanders, il quarterback dotato dell’Università del Colorado.

È figlio di Deion Sanders, cornerback della Hall of Fame ed ex star di due sport, che è anche il capo allenatore dell’Università del Colorado.

L’anziano Sanders ha dichiarato durante un’esibizione su SiriusXM NFL Radio che ha dato a suo figlio un semplice consiglio sul processo di bozza.

“Gli ho chiesto di non credere a nulla, dicono perché le persone ti criticheranno in modo che tu possa innamorarti di loro”, ha detto Sanders.

Il più giovane Sanders è considerato uno dei due migliori quarterback nella bozza del 2024, e mentre Cam Ward dell’Università della Florida sembra averlo superato su molte bozze, è ancora una visione entusiasmante.

Ha lanciato 4.134 yard e 37 touchdown in questa stagione, ma ci sono alcune domande su come gestirà la pressione e i lampi al livello successivo, soprattutto perché i Buffalo hanno avuto una brutta linea offensiva nel 2024.

Hanno perso contro la Brigham Young University di Alamo Bowl, una partita in cui Sanders aveva due intercettazioni che sembravano sollevare alcune domande su come avrebbe giocato nei grandi giochi.

C’è anche preoccupazione per l’impegno di suo padre per la sua carriera calcistica, e questo è qualcosa che può essere una distrazione per la squadra che lo sceglie nella bozza di aprile.

Tuttavia, la precisione dei più giovani Sanders si è conclusa (ha completato il 74,0 per cento dei suoi passaporti durante la stagione 2024) e la capacità di completare i passaggi di oltre 20 yard

