Del-W vs Blr-W Dream11 Previsão hoje Match 4 Tata WPL 2025

Dream11 Fantasy XI Dicas e guia para o quarto jogo do Tata WPL 2025 entre Del-W vs Blr-W para jogar em Vadodara.

Os dois primeiros jogos da Tata Women’s Premier League (WPL) 2025 terminaram para duas fins de bordas de pregos. E agora, as equipes que venceram os dois primeiros jogos da temporada se reunirão na partida número 4.

Os atuais campeões das mulheres de Bengaluru Royal Challlens enfrentarão as mulheres finalistas de Delhi Capitals na segunda -feira no estádio Kotambi em Vadodara. Ambas as partes começaram com uma vitória e procuram continuar com esse impulso.

O RCB-W teve uma vitória mais convincente quando a maior perseguição do WPL com algumas contribuições incríveis de rebatidas foram registradas. Mas eles precisam trabalhar em seu boliche. Enquanto isso, o DC-W teve uma tela de boliche melhor, mas seus batedores pareciam oxidados em seu jogo de abertura.

Del-W vs BLR-W: Detalhes da festa

Fósforo: Delhi Capitals Women (GJ-W) vs Royal Challengers Bengaluru Women (UP-W), Match 4, Tata WPL 2025

Data de coincidência: 17 de fevereiro de 2024 (segunda -feira)

Tempo: 19:30 IST (horário local)

Evento: Kota Stadium, Dodara

Del-W vs Blr-W: frente a frente: del-W (4) -Blr-W (1)

Essas duas equipes jogaram cinco jogos um contra o outro até agora. O DC-W venceu quatro jogos, enquanto o RCB-W tem uma vitória, e essa vitória ocorreu na final da última temporada.

Del-W vs BLR-W: Relatório Meteorológico

O prognóstico da noite de segunda -feira em Vadodara prevê condições úmidas com uma temperatura máxima de 28 ° C, enquanto a umidade provavelmente será de cerca de 35 %.

Del-W vs BLR-W: Relatório de pitch

O lançamento de Vadodara é brilhante de acertar. Como visto nos primeiros jogos, a bola está chegando ao bastão intensamente, e os limites mais curtos estão jogando nas mãos dos lados de rebatidas. É difícil defender qualquer total aqui, para que pudéssemos ver a equipe que vence o sorteio, pode chegar em segundo lugar.

From-W vs Blr-W: XIS prevê:

Mulheres Capitais de Delhi: Shafali Verma, Meg Lanning (C), Jemimah Rodrigues, Alice Capsey, Sarah Bryce (WK), Annabel Sutherland, Radha Yadav, Niki Prasad, Arundhati Reddy, Shikha Pandey, Minnu Mannu

Royal Challengers Bengaluru Women: Smriti Mandhana (C), Danielle Wyatt-Hodge, Raghvi Bist, Ellyse Perry, Richa Ghosh (WK), Georgia Wareham, Kim Garth, Kanika Ahuja, Prema Rawat, Joshitha VJ, Renuka Takur Singha

SuGADE DREAM11 FANTASY EQUIPE Nº 1 Del-W vs Blr-W Dream11:

Portátil: Richa Ghosh, Sarah Bryce

Batedores: Shafali Verma, Smriti Mandhana, Ellyse Perry, Meg Lanning

SUV: Annabel Sutherland, Alice Capsey, Georgia Wareham

JogadorS: Shikha Pandey, Renuka Singh Thakur

Capitão Primeira opção: Annabel Sutherland || Capitão Segunda opção: Shafali Verma

Vice-Capitán Primeira opção: Smriti mandhana || Vice Capitão Segunda opção: Richa Ghosh

Dream11 de fantasia sugerida nº 2 Del-W vs Blr-W Dream11:

Portátil: Richa Ghosh, Sarah Bryce

Batedores: Shafali Verma, Meg Lanning, Smriti Mandhana, Ellyse Perry

SUV: Annabel Sutherland, Alice Capsey, Georgia Wareham

JogadorS: Shikha Pandey, Renuka Singh Thakur

Capitão Primeira opção: Ellyse Perry || Capitão Segunda opção: Annabel Sutherland

Vice-Capitán Primeira opção: Shafali Verma || Vice Capitão Segunda opção: Eu lanning

Del-W vs Blr-W: Dream11 Previsão–que vencerá?

Ambas as equipes tiveram um bom começo para sua campanha nesta temporada, mas se virmos um recorde geral, as mulheres de Delhi Capitals dominaram as verdadeiras mulheres de Bengaluru na história do torneio e têm uma unidade de boliche melhor e estabelecida. Portanto, apoiamos Del-W para vencer o jogo.

