Delegados da AFC inspecionam o Estádio Jawaharlal Nehru em Shillong para as eliminatórias da Copa da Ásia de 2027

Os delegados da Confederação Asiática de Futebol (AFC) visitaram o Estádio Jawaharlal Nehru, em Shillong, para inspecionar as instalações do estádio. O campo deverá receber jogos em casa da seleção indiana de futebol para a próxima fase de qualificação para a final da Copa Asiática de Seleções da Arábia Saudita de 2027.

Conforme relatado anteriormente, a AIFF está interessada em sediar duas partidas internacionais de futebol, incluindo a partida da fase de qualificação final da Copa Asiática de Seleções da Arábia Saudita de 2027, no Estádio Jawaharlal Nehru, em Shillong. O Estádio Jawaharlal Nehru, em Shillong, deverá sediar a partida de abertura da seleção indiana de futebol na competição contra a seleção de Bangladesh, em 25 de março.

O de Manolo Márquez. Os Blue Tigers enfrentaram Hong Kong, Cingapura e Bangladesh no Grupo C da rodada final das eliminatórias da Copa Asiática de Seleções da Arábia Saudita 2027. Há seis grupos na competição e os seis vencedores dos grupos se classificarão para o torneio.

Delegados da AFC inspecionam o terreno

O Comissário de Jogos da AFC, Mindu Dorjee, e o Diretor Sênior de Licenciamento e Competições de Clubes da AIFF, Abhishek Yadav, visitaram o estádio e inspecionaram o campo, os vestiários dos jogadores e todas as instalações necessárias na noite de segunda-feira.

Uma fonte da Meghalaya FA disse Khel agoraque os delegados visitaram o estádio e fiscalizaram o campo de jogo, o estádio, os vestiários, a área de coletiva de imprensa, o campo e todas as áreas necessárias. A fonte afirmou que os delegados estão satisfeitos com a qualidade do terreno e com todos os arranjos, mas apontou algumas áreas que precisam de ser urbanizadas nos próximos dias.

A Meghalaya FA está muito confiante na implementação de todas as sugestões dadas pelos delegados e otimista em receber um relatório positivo.

Conrad Sangma, ministro-chefe de Meghalaya, já aprovou a proposta da All India Football Federation e da Meghalaya FA para sediar duas partidas da seleção indiana de futebol em Shillong. Ele também garantiu à federação o apoio necessário para sediar as partidas.

Sobre o estádio

O Estádio Jawaharlal Nehru, popularmente conhecido como Estádio Polo, passou por grandes reformas nos últimos três anos para atender aos padrões da FIFA. No ano passado, o estádio sediou a 133ª edição da Durand Cup, incluindo a semifinal entre Shillong Lajong FC e NorthEast United FC. O estádio testemunhou um grande fluxo de espectadores durante a competição, com mais de quatorze mil espectadores presentes nas quartas de final e na final.

A seleção indiana disputará três partidas em casa: contra Bangladesh no dia 25 de março, contra Cingapura no dia 9 de outubro e contra Hong Kong no dia 31 de março de 2026. As partidas fora de casa estão programadas da seguinte forma: contra Hong Kong no dia 10 de junho, contra Cingapura no dia 14 de outubro. e contra Bangladesh em 18 de novembro.

