Delfini hanno rilasciato veterano difensore venerdì

I Dolfini di Miami devono apportare alcuni grandi cambiamenti in questa stagione per rompere la loro recente tendenza ad essere buoni ma non grandi, e comporterà prendere decisioni difficili da entrambi i lati della palla.

Alcune di queste decisioni sono state prese venerdì, tra cui il rilascio di uno dei più importanti difensori veterani della squadra.

Il team ha annunciato che il veterano cornerback Kendall Fuller viene rilasciato dopo una sola stagione.

IL #Dolphins ha rilasciato CB Kendall Fuller dopo una stagione. pic.twitter.com/yd2clen5u – Ari Meirov (@mysportsupdate) 14 febbraio 2025

Fuller è apparso in 11 partite per i delfini nel 2024 e ha registrato 50 contrasti, sette passaporti e nessuna intercettazione.

Fuller aveva raccolto dieci passaporti nei suoi quattro anni precedenti con i comandanti di Washington, ma non è riuscito a dare lo stesso tipo di capacità di gioco ai suoi tempi con i delfini e ora colpirà l’agenzia libera sulla strada nella sua stagione di 30 anni.

L’anno scorso Miami ha avuto una difesa tra i primi 10 e si è arreso solo 21,4 punti all’anno. Incontro.

I delfini si sono anche classificati al nono posto con solo 210,6 yard di adattamento consentiti al giorno. Battaglia, ma hanno registrato i decimi migliori scudi nella NFL per dieci, il che avrebbe potuto contribuire alla liberazione di Fuller poiché la squadra sembra generare più asporto per la difesa il prossimo anno.

Inoltre, Running Back Raheem Mostert e The Tight End Durham Smythe sono stati rilasciati con Fuller poiché la squadra mirerà a diventare un po ‘più giovane.

Fuller ha iniziato tutte e 11 le partite che ha giocato nell’ultima stagione, ed è stato uno degli angoli veterani più affidabili della lega negli ultimi anni, quindi avrà sicuramente un mercato per i suoi servizi, mentre i Delfini probabilmente avranno lo scopo di sostituirlo su una bozza al giorno.

PROSSIMO: Analiste afferma che 1 NFL -Team ha un “problema culturale da affrontare”