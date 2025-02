Delhi FC fica no último lugar da mesa da I-League.

No que foi uma primeira vantagem do Delhi FC de Bottling, que aconselha o terreno de Raia, em Goa na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Churchill Brothers entrou em suas cabeças duas vezes no jogo através de Rafiq Aminu (12 minutos) e Estannenmente Fernandes (43º), mas teve sua vantagem nas duas vezes devido a erros defensivos. Enquanto Samson Keishing marcou o primeiro gol do Delhi FC aos 41 minutos, José Moreno se tornou o Junior Nkengue Cross inócuos em sua própria rede José Luis Moreno aos 54 minutos.

Embora o sorteio estenda a série invicta dos irmãos Churchill a quatro jogos, eles verão isso como uma oportunidade perdida de consolidar sua liderança no topo da classificação. As máquinas vermelhas têm 27 pontos de 14 jogos com oito vitórias, três empates e três derrotas em seu crédito. Há três pontos à frente do Namdhari FC do segundo lugar, que jogaram menos um jogo, e podem atrair seu nível no topo se derrotarem os rivais locais de Churchill Defo na quinta -feira.

Delhi FC, por outro lado, conseguiu prender sua queda depois de perder cinco jogos consecutivos. Eles ainda estão definhando na parte inferior da tabela com 10 pontos de 14 jogos, mas o resultado de terça -feira certamente aumentará sua confiança.

O jogo começou com os irmãos Churchill que mostraram por que eles são os favoritos da liga, ditando o ritmo e usando um estilo de ataque fluido, juntamente com uma configuração defensiva organizada.

Seu primeiro progresso ocorreu aos 12 minutos. Embora o tiro inicial de rebote de Aminu tenha sido bloqueado por Sanson Pereira, o ganense não hesitou na segunda tentativa quando quebrou a bola na rede.

O objetivo permitiu que os irmãos Churchill se estabelecessem rapidamente no jogo antes que um erro defensivo os viu conceder o minuto de nivelamento na peça resultante. O chute livre de Keishing explodiu com habilidade a parede de Churchill e saltou desajeitadamente em frente ao goleiro Sayad Bin Abdul Kadir para encontrar o fundo da rede.

A alegria para Delhi foi logo quando Churchill recuperou a vantagem apenas dois minutos depois. Uma travessia precisa de Lalremruata encontrou Aminu, cujo cabeçalho foi inicialmente salvo por Lalmuansanga, mas gentilmente caiu com isso que não cometeu nenhum erro a uma curta distância.

Churchill Brothers começou a segunda metade com força e poderia ter ampliado sua liderança, mas o cabeçalho de Aminu do chute livre de Lalremruata atingiu a trave.

Sem desânimo, Delhi FC conseguiu nivelar as pontuações novamente aos 54 minutos, quando um cruzamento aparentemente inofensivo do júnior de Onguene Nkengue se tornou inadvertidamente em sua própria rede pelo defensor de Churchill José Luis Moreno.

O resto do jogo viu os irmãos Churchill pressionando um vencedor. Mas Delhi FC, reforçado por algumas salvações estelares de Lalmuansanga, manteve sua assinatura sob pressão para ganhar um louvor louvável.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.