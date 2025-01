Delhi SG Pipers espera pela primeira vitória da Hockey India League contra o segundo colocado Shrachi Rarh Bengal Tigers

Delhi SG Pipers empatou ambas as partidas, enquanto Bengal venceu ambas na Hockey India League.

Uma competição intensa aguarda o Delhi SG Pipers quando eles enfrentarem o segundo ritmo Shrachi Rarh Bengal Warriors em sua terceira partida da Hockey India League, no sábado.

Delhi SG Pipers empatou as duas partidas até o momento e se recuperou nas duas partidas. Os Pipers derrotaram o Team Gonasika por 4 a 2 na disputa de pênaltis depois que a partida de abertura do torneio terminou em 2 a 2 no final do regulamento. Delhi perdeu por 4-5 contra o Hyderabad Toofans em morte súbita depois de superar uma desvantagem de 0-2 no final do primeiro quarto.

O atacante argentino Tomas Domene tem sido a estrela do Delhi SG Pipers até o momento, marcando os dois gols contra o Gonasika no tempo normal. Gareth Furlong marcou de pênalti e Dilraj Singh marcou de campo contra o Hyderabad Toofans.

Os Tigres de Bengala estão em alta depois de vencer as duas partidas e são um dos dois times com aproveitamento de 100 por cento. O UP Rudras atualmente lidera a classificação graças a um melhor saldo de gols do que o Bengal Tigers. Delhi SG Pipers está atualmente em terceiro com três pontos em duas partidas.

O técnico do Delhi SG Pipers, Graham Reid, entende a importância da partida de sábado e a necessidade de somar os três pontos.

“É interessante que os três dias passaram muito rápido, principalmente com o réveillon e o dia de ano novo. Demos aos meninos um dia inteiro de folga. Passamos o resto do tempo assistindo ao máximo de vídeos que pudemos. “Fiquei muito feliz com a quantidade de chances que criamos no primeiro jogo, no segundo nem tanto, então é algo em que estamos trabalhando.”

“As conexões entre as três linhas, a defesa, o meio-campo e o atacante, serão um grande impulso para amanhã à noite”, disse Reid na véspera de seu terceiro jogo.

O australiano, que treinou a Índia para o bronze nas Olimpíadas de Tóquio, está bem ciente da ameaça representada pelos Tigres.

“Os Tigres de Bengala são uma unidade muito bem organizada. Eles pareciam ter um bom desempenho com e sem bola. “Eles têm dois atacantes indianos de classe mundial, Abhishek e Sukhjeet Singh, e também Jugraj Singh e Rupinder Pal Singh de um ponto de vista astuto.”

“Acho que eles podem ser derrotados e se jogarmos bem e trabalharmos de acordo com o nosso plano de jogo, poderemos jogar contra eles”, disse ele.

O zagueiro do Delhi SG Pipers, Jarmanpreet Singh, que recentemente recebeu o Prêmio Arjuna, também está otimista com a partida de sábado e não quer realmente pensar nas duas primeiras partidas.

“É só o começo, só disputamos dois jogos. Acho que nos saímos bem até agora. É uma equipe nova, novos jogadores e o desenvolvimento vai acontecer. “Estamos apenas tentando nos entender”, disse ele.

“Vamos dar-lhes uma luta dura. “Estamos prontos”, disse ele adeus.

Delhi SG Pipers é propriedade da SG Sports, Media, and Entertainment (SGSE), que faz parte do Grupo APL Apollo.

