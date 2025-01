Delhi SG Pipers registra sua primeira vitória consecutiva ao derrotar o Soorma Hockey Club

Sangita Kumari e Deepika marcaram gols para garantir a primeira vitória dos Pipers na Liga Indiana de Hóquei Feminino.

Delhi SG Pipers encerrou sua seqüência de vitórias consecutivas na Women’s Hockey India League (HIL) 2025 com uma vitória por 2 a 0 sobre o líder da tabela JSW Soorma Hockey Club no Birsa Munda Hockey Stadium em Rourkela hoje. Sangita Kumari (25′) deu ao Delhi SG Pipers a vantagem no segundo quarto e Deepika (47′) marcou o segundo gol no último quarto para selar a primeira vitória da temporada.

Delhi SG Pipers começou a partida forte, mostrando movimentos suaves da bola e bloqueando efetivamente as linhas de passe do adversário. Enquanto isso, o JSW Soorma Hockey Club demonstrou excelente estrutura defensiva, negando aos Pipers qualquer oportunidade clara de gol, apesar da crescente pressão.

No meio do quarto, os Pipers ganharam um escanteio de pênalti, mas a tentativa de Stephanie de Groof não conseguiu incomodar Savita no gol. Soorma acelerou o ritmo no final do quarto, tornando o jogo um jogo do início ao fim, mas nenhum dos times conseguiu chegar ao fundo da rede.

Soorma foi mais certeiro no início do segundo quarto, ganhando a posse de bola no meio-campo e correndo em direção ao círculo dos Pipers, mas não conseguiu chutar a gol. A pressão rendeu-lhes um escanteio de pênalti, mas a tentativa de Jyoti foi anulada. O ímpeto mudou quando os Pipers empurraram Soorma para trás, criando múltiplas oportunidades de gol.

Savita, porém, teve atuação destacada no gol. Faltando seis minutos para o fim do quarto, os Pipers aproveitaram um escanteio de pênalti quando Sangita Kumari desviou habilmente o chute de Stephanie de Groof para a rede, marcando o primeiro gol da temporada para Delhi SG Pipers. Os Pipers venceram uma série de pênaltis no final do quarto, mas Maria Verschoor, do Soorma, e a unidade defensiva colocaram seus corpos em risco para evitar qualquer perigo ao gol.

Soorma pressionou alto no início do terceiro quarto, colocando os Pipers de volta em seu círculo, mas eles resistiram sem dar a Soorma uma oportunidade clara de gol. Os Pipers, contra a corrente do jogo, conseguiram um escanteio de pênalti no meio do quarto, mas não conseguiram capitalizar. Logo depois, Vaishnavi, do Soorma, disparou um chute poderoso do alto do círculo, mas Elodie Picard estava alerta para desviar a bola.

Soorma ganhou alguns escanteios de pênalti no final do quarto, mas seus esforços foram salvos e os Pipers conseguiram manter a liderança, apesar da pressão significativa.

Delhi SG Pipers ganhou um pênalti assim que o último quarto começou e Deepika deu um passo à frente para desferir um ataque estrondoso em direção ao canto esquerdo e dobrar sua vantagem. Soorma respondeu ganhando um escanteio minutos depois, mas não conseguiu capitalizar. Os Pipers lutaram pelo controle da bola no meio do quarto na tentativa de diminuir o ritmo do jogo. Porém, Soorma avançou em busca do gol no final da partida, mas sem resultado final.

