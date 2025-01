DeMar DeRozan sarà onesto sul suo futuro se De’aaron Fox viene scambiato

Secondo i recenti rapporti, De’aaron Fox potrebbe lasciare presto Sacramento Kings.

Sarebbe una perdita enorme per i re e potrebbe in gran parte scuotere la chimica e la cultura della squadra.

In che modo influenzerebbe DeMar DeRozan e potrebbe fargli lasciare Sacramento?

DeRozan, che ha parlato su “Run It Back”, per. Legion Hoops, ha ammesso che è una situazione complicata perché non vuole giocare a basket per cinque anni.

“Cerco di massimizzare l’opportunità che ora dobbiamo giocare con una buona squadra”, ha detto DeRozan, aprendo la porta per lui, che potrebbe partire se un futuro dopo la Fox non è leggero a Sacramento.

(Via @RUnitBackfdtv?pic.twitter.com/nniwkvppw2 – Legion Hoops (@legionhoops) 30 gennaio 2025

I fan di Kings avrebbero adorato sentire DeRozan dire che si attaccherà ai re, non importa quale.

Invece, ha ammesso che sarebbe stato difficile dire addio a Fox, specialmente quando è stato uno dei più grandi fattori che lo hanno portato a firmare con la squadra in estate.

DeRozan sa che la sua carriera si sta avvicinando al pensionamento e vuole sfruttare al massimo il tempo che gli è rimasto.

Se i re non sono in buona forma dopo la partenza della volpe, DeRozan dovrà considerare le sue opzioni, quindi termina il suo tempo nell’NBA con una nota alta.

La dichiarazione di DeRozan rende ancora più importante che il front office di Kings gestisca correttamente le cose.

Se perdono la volpe e non ricevono una buona mossa in cambio di lui, potrebbero presto dire ad altri giocatori come Derozan.

Devono fare bene entro la scadenza commerciale o tutti i progressi che hanno fatto potrebbero essere persi.

