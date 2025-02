DeMarcus Cousins ​​prevede una squadra a cui Giannis Antetokounmpo potrebbe partecipare

Giannis Antetokounmpo ha recentemente fatto osservazioni pubbliche che sembravano uno scherzo ma che hanno i fan di Milwaukee Bucks interessati.

Ha menzionato l’idea di altre superstar oltre Luka Doncic che si muove in campionato e lo ha detto con un sorriso.

Ma quando abbiamo parlato di “Run It Back”, DeMarcus Cousins ​​ha suggerito che Antetokounmpo poteva eventualmente lasciare dollari e andare a Chicago Bulls.

“Se questa cosa non funziona, posso vedere … si trova in una situazione nel tipo di Chicago, assolutamente. È proprio in fondo alla strada, è a suo agio nel Midwest e Chicago è ovviamente un buon mercato per qualsiasi superstar “, ha affermato Cousins ​​PR. Nbacentral.