DeMeco Ryans dei texani sostiene che Kris Boyd spingere l’allenatore della ST non era “irrispettoso”

L’allenatore degli Houston Texans DeMeco Ryans ha detto lunedì che il cornerback Kris Boyd non ha spinto l’allenatore delle squadre speciali Frank Ross in “maniera irrispettosa” dopo averlo quasi spinto a terra dopo il calcio d’inizio della sconfitta dei playoff di divisione della squadra contro i Chiefs lo scorso fine settimana. .

Ryans ha detto dopo la partita che non aveva visto la spinta fino a quando non l’ha affrontata lunedì.

“Non penso che abbia spinto Frank in modo irrispettoso”, ha detto Ryans. “Penso che fosse più perché era eccitato, troppo eccitato e pensava che stesse facendo una mossa per aiutarci. Quindi quella narrazione secondo cui sta spingendo l’allenatore – è sbagliata”.

I texani iniziarono e il ritornatore dei Chiefs, Nikko Remigio, ruppe la copertura, colpì un campo aperto e corse verso la end zone. Boyd lo prese e gli strappò la palla, corse verso la linea laterale di Houston e festeggiò il fumble strappandosi il casco e mandandolo a correre verso la panchina.

Sfortunatamente per Boyd e i texani, i Chiefs recuperarono il fumble.

Era un fatto che Boyd si rese conto solo quando si avvicinò alla linea laterale, senza il casco e lanciando una bandierina di rigore.

Boyd ha continuato a spingere Ross a bordo campo e alla fine è stato segnalato per comportamento antisportivo per essersi tolto il casco.

Boyd ha detto dopo la partita che era “semplicemente troppo eccitato” e che si è scusato con Ross per aver lasciato che le sue emozioni prendessero la meglio su di lui.

Mentre Ryans ha minimizzato la pressione di Boyd su Ross, lunedì ha ribadito che il professionista del sesto anno deve controllarsi meglio per evitare sanzioni costose.

“È arrivato emozionato, troppo emozionato per aver fatto la giocata, ma non possiamo perdere la testa in termini di togliersi il casco”, ha detto Ryans. “Dobbiamo comunque restare in equilibrio, no? Non possiamo toglierci il casco in partita, tutti conoscono e capiscono le regole”.

Rapporto dell’Associated Press.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!