Demônios da Floresta Wake Diáconos vs. Pittsburgh Panthers: como assistir à transmissão ao vivo, canal de televisão, início de basquete da NCAA

Pittsburgh Panthers @ Wake Forest Diáconos

Registros atuais: Pittsburgh 14-6, Wake Forest 15-6

Como olhar

Quando: Sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 12:00 ET

Sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 12:00 ET Onde: LJVM Coliseu-Winston-Salem, Carolina do Norte

LJVM Coliseu-Winston-Salem, Carolina do Norte TV: ESPN2

ESPN2 Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

O que saber

Pittsburgh e Wake Forest estão 5-5 um contra o outro desde fevereiro de 2019, mas não por muito tempo. Ambos enfrentarão uma batalha do ACC às 12:00 ET no sábado no Coliseu do LJVM. Os Panteras são pagos com um músculo ofensivo, uma vez que tiveram uma média de 79,8 pontos por jogo nesta temporada.

Na terça-feira, Pittsburgh conseguiu uma sólida vitória sobre Carolina De N., levando o jogo por 73 a 65. A vitória foi vitória consecutiva para os Panteras.

Pittsburgh conquistou sua vitória no fundo de vários jogadores -chave, mas foi Zack Austin na frente que tinha 5 por 7 no caminho para 15 pontos mais cinco bloqueios. A equipe também recebeu cortesia de Jaland Lowe, que registrou 18 pontos, além de sete assistências e seis rebotes.

A Wake Forest tem sido uma força dominante até agora, mas eles estão no meio de um mini-falante neste momento. 72-59 caiu para Louisville na terça-feira.

Apesar de sua derrota, Wake Forest viu vários jogadores subirem no desafio e fazer peças notáveis. Effon Reid III, que perdeu um dobro em 11 pontos e 13 rebotes, foi talvez o melhor de todos. Wake Forest é 14-4 quando Reid III publica dez ou mais rebotes, mas de outra forma. Tre’von Spillers foi outro jogador importante, publicando oito pontos, além de oito rebotes e dois bloqueios.

A vitória de Pittsburgh aumentou seu recorde para 14-6. Quanto a Wake Forest, sua perda terminou uma série de três jogos de vitórias e os levou para 15-6.

Esteja atento ao arco no jogo de sábado: Pittsburgh fez com que os chutes profundos parecessem fáceis este ano nesta temporada, depois de ter em média 8,6 três por jogo. No entanto, é uma história diferente para a Wake Forest, pois eles apenas tiveram uma média de 6. Dada a considerável vantagem de Pittsburgh nessa área, Wake Forest precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

Pittsburgh venceu Wake Forest por 81-69 em sua reunião anterior em março de 2024. Pittsburgh repetirá seu sucesso ou, desta vez, você tem um plano de jogo melhor? Vamos descobrir isso em breve.

História da série

Wake Forest e Pittsburgh têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.