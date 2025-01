Dentro de um recurso criativo que os Rams de Sean McVay poderiam usar para decodificar os Vikings

Quanto ao plano de jogo do Los Angeles Rams para o Minnesota Vikings, o técnico Sean McVay é o último craque a perguntar: O que Brian Flores faria?

O coordenador defensivo dos Vikings tem quarterbacks móveis e pocket passers igualmente frustrados, running backs em declive e cortadores evasivos frustrados por coberturas versáteis que incluem uma forte dose de zero blitzes.

A defesa dos Vikings permitiu apenas -0,13 pontos esperados adicionados por jogada, a terceira melhor marca da liga, graças às coberturas versáteis e uma forte dose de zero blitzes.

Mas quando os Rams e os Vikings se encontraram na noite de quinta-feira, 24 de outubro, ocorreu uma tendência estranha: eles mal pressionaram o quarterback dos Rams, Matthew Stafford.

Embora Stafford tenha registrado sua pior porcentagem de conclusão de temporada contra pressão (44,6%) desde que o Next Gen Stats começou a monitorar os dados em 2018, os Vikings o pressionaram em apenas 11,8% de suas quedas, o nível mais baixo já publicado desde pelo menos 2018. .

Eles rebateram apenas 10 vezes, bem abaixo do recorde da temporada de 28 e da média da temporada de 16,3 blitzes por jogo.

Então, na partida de xadrez que é o planejamento do jogo da NFL, os Rams agora se perguntam: Será que Minnesota recriará essa estratégia mais tradicional durante o jogo wild card de segunda-feira? Ou retornarão à pressão que exerceram com muito mais frequência no caminho para 14 vitórias nesta temporada?

A batalha das mentes o aguarda.

McVay, cuja reputação de revolucionar os sistemas ofensivos da NFL e avançar nas tendências da liga o precede, está desenvolvendo suas crenças e inclinações – seu plano para cada um dos resultados possíveis que os Vikings irão lançar em suas responsabilidades de jogo. Ele sabe o quanto não pode controlar, o lembrete mais agudo vem dos devastadores incêndios florestais de Los Angeles que transferiram o jogo em casa dos Rams para o Arizona.

Mas enquanto os Rams se preparam para o jogo entre o quarto e quinto colocados da NFC, eles se apoiam em uma estratégia de toda a temporada para praticar a resposta à imprevisibilidade.

McVay não depende apenas de uma equipe ofensiva tradicional para elaborar um plano de jogo e analisar resultados prováveis. Ele também está empregando o ex-coordenador defensivo do Chicago Bears e do Philadelphia Eagles, Sean Desai.

Para se colocar no lugar de Flores, McVay pediu a Desai que fizesse exatamente isso.

Participando de reuniões de quarterback ao longo da temporada e convocando períodos de jogo não programados contra McVay, a principal responsabilidade de Desai é ser “um par de olhos defensivos para o ataque, tanto auto-observação quanto de observação do oponente”, disse um executivo do Rams ao Yahoo Sports.

Desai traduz seus relatórios de escotismo para o campo. Esta semana ele está imitando Flores.

Para os Rams, a NFL nem sempre está escrita

As equipes da NFL tendem em grande parte a praticar treinos totalmente planejados ou quase totalmente planejados durante a temporada regular e pós-temporada, disseram ao Yahoo Sports quatro atuais assistentes da NFL que treinaram nove times da liga.

As equipes compram cartas (ou compram cartas) com a aparência que desejam que os jogadores da equipe de olheiros imitem.

Mas raramente, disseram os quatro treinadores, os chamadores causam períodos sem cartas no final da temporada.

“No que diz respeito à minha exposição, tudo está escrito”, disse um assistente de 2024 e ex-coordenador ofensivo da NFL ao Yahoo Sports. “Nunca tivemos ninguém que fosse ex-coordenador. (Poderíamos dizer) ‘Ei, essas seis ligações que você tem, alterne essas ligações.’

“Mas eu nunca fiz um ‘Para o inferno com isso’.”

Quando os Rams contrataram McVay como treinador principal de 30 anos, ele também seguiu um roteiro durante a temporada, disse o então coordenador defensivo dos Rams, Wade Phillips, ao Yahoo Sports. Phillips apreciou os períodos acelerados, competitivos e não planejados nos treinos fora de temporada, mas não se lembra de ter improvisado durante as instalações do plano de jogo de 2017-19.

McVay integrou versões dele há pelo menos dois anos, dizem vários membros da organização Rams.

(McVay) nem sempre quer simplesmente comparar a representação da obra com a aparência perfeita e ideal que ele projetou, mas quer que seja mais como um jogo.um treinador adjunto da AFC

Ele contratou o ex-técnico principal e coordenador defensivo da Universidade de Washington, Jimmy Lake, para ajudar em 2023, e Desai este ano.

Algumas das responsabilidades de Desai se assemelham às dos consultores de bola cruzada de toda a liga: observar os adversários, determinar suas regras e tendências, recomendar vincos.

Mas os Rams vão um passo além.

Quando McVay abordou Desai com essa ideia no inverno passado, ele procurou um jogador experiente para chamar a atenção dele durante os treinos, disse Desai ao Yahoo Sports por telefone.

“Do jeito que Sean gosta de praticar, ele não quer praticar com um roteiro e ter uma pessoa que possa ligar para ele. Portanto, peça a alguém com experiência em coordenação, que esteja acostumado a convocar as jogadas, para marcar as jogadas contra eles durante os treinos de quarta, quinta e sexta-feira”, disse Desai sobre a visão. “O grande dia seria quinta-feira porque é lá que vão na primeira, segunda e terceira oportunidades.

“Então cresceria.”

Adversários semanais e lesões influenciaram a prevalência dessa estratégia. Mas um assistente da AFC, ao ser informado sobre a prática, apreciou o valor.

“Você nem sempre quer apenas repetir a jogada da maneira ideal e perfeita que você projetou”, disse o assistente da AFC, “mas você quer que ela se pareça mais com um jogo”.

Desai escolhe situações simuladas e pessoal semelhante aos treinadores que orientam os treinos. Mas como ele não avisa McVay ou o ataque, seu sucesso depende de instintos em tempo real e da capacidade de aplicar princípios em vez de simplesmente memorizá-los.

“A reação dos jogadores, sem dúvida, é real”, disse o antigo coordenador ofensivo cujas equipas não utilizaram esta tática. “Ajuda muito você saber o que eles sabem, porque eles não conseguem encarar, estudar, memorizar.

“Eles só precisam reagir ao que você disse na reunião anterior.”

Uma perspectiva defensiva na sala QB

Algumas das decisões da equipe de observação dos Rams de Desai vêm de seu estudo semanal de filmes e de sua interpretação do contra-ataque ideal do coordenador defensivo adversário contra o ataque dos Rams.

Parte disso se deve à exposição dada ao sistema McVay. Embora algumas equipes contratem consultores todos os anos para diferenciar seus conhecimentos, os assistentes defensivos raramente têm acesso às reuniões dos quarterbacks.

O quarterback Dresser Winn se lembra de sua surpresa ao ver Lake em reuniões durante 2023. Winn, que passou as duas últimas temporadas e parte da temporada de 2023 com os Rams, não sabia que os times estavam integrando mentes defensivas nas reuniões.

“Eu pensei: ‘Uau, isso é inteligente'”, disse Winn ao Yahoo Sports por telefone. “’Como você faz esse cara sentar na sala do quarterback e nos contar o que está acontecendo?’

“É um grande trunfo.”

Desai explicou aos quarterbacks do Rams como é mais provável que um oponente defenda uma rota de grupo e qual visual atrairá mais um safety. Ele ajustou suas crenças sobre escalações criativas de quatro homens na frente que poderiam quebrar bloqueios de combo, e aumentou seu compromisso com o valor dos defensores se tornando linebackers muito antes da terceira descida. Desai faz anotações sobre as verificações e sons de Stafford para integrar esses olhares aos representantes da equipe de escoteiros.

Desai diz que aprendeu mais com Stafford do que se dá crédito por ensinar o titular de 16 anos da NFL e a escolha geral número 1 no draft de 2009, mas Winn deu crédito a Desai por esclarecer as nuances das coberturas durante as reuniões do campo de treinamento.

“Digamos que um escanteio deveria estar no terço profundo e um recebedor segue uma rota de saída”, disse Winn. “Ele abre uma rota de saída. Poderia ter sido um Cover 2, poderia ter sido um Cover 3, e ele saiu do caminho; você nunca sabe. Mas geralmente Sean (Desai) consegue diferenciar isso e dizer exatamente o que deveria ser, não o que pensávamos que era e acabou sendo.”

Discernir o fato da ficção ganhará peso extra esta semana, quando McVay e os Rams enfrentarão Flores e seu ex-colega Kevin O’Connell.

Rams vs Vikings será mais que xadrez 3D

McVay minimiza a história que ele e o técnico dos Vikings compartilham como um fator importante no planejamento do jogo esta semana.

Claro, O’Connell serviu como coordenador ofensivo dos Rams para o técnico e craque de McVay em 2020 e 2021, e O’Connell também se juntou à equipe de Washington em 2017, quando McVay saiu.

Eles se enfrentaram em diferentes funções, inclusive como treinadores principais no confronto deste ano, em 24 de outubro, que os Rams venceram por 30-20.

Mas as filosofias e os planos de jogo evoluem, enfatiza McVay. Cada treinador adaptou sua identidade esquemática à sua equipe. Eles se conhecem muito, sim. Mas isso significa como o outro poderia conspirar contra eles e enganá-los. A certa altura, o xadrez tridimensional estende-se a infinitas mais dimensões, e é melhor que os treinadores desenhem o plano de jogo que acreditam que mais acentua os pontos fortes da sua equipa e as fraquezas dos seus adversários.

“Isso é sempre dar e receber, entender que há um jogo de inventário um contra o outro”, disse McVay aos repórteres esta semana. “Também é preciso ver: muito bom, como eles evoluíram e se adaptaram ao longo da temporada? Eles têm alguns tipos diferentes, apenas do ponto de vista da saúde, que estão disponíveis.

“Definitivamente usaremos (a experiência) e ao mesmo tempo estaremos cientes do que aconteceu ultimamente.”

Flores elogiou a habilidade dos Rams de “mover peças para despojar as defesas”, elogiando como Stafford reconhece as defesas e “cospe a bola rapidamente” para os recebedores que muitas vezes abrem.

A defesa dos Vikings e o ataque dos Rams ameaçam com armas para escolher veneno. Da pressão à distribuição de objetivos, eles traçarão um plano a partir de uma longa lista de opções.

Digamos que um canto deva estar no terço profundo e um recebedor percorre uma rota externa. Ele abre uma rota de saída. Poderia ter sido um Cover 2, poderia ter sido um Cover 3, e ele saiu do caminho; você nunca sabe. Mas geralmente Sean (Desai) consegue diferenciar isso e dizer exatamente o que deveria ser, não o que pensávamos que era e acabou sendo.ex-Rams QB Dresser Winn

O papel de Desai é útil aqui, pois ele envia à equipe ofensiva um relatório semanal de observação e tendências.

Em seguida, teste McVay e companhia na prática, esta semana com a tarefa de antecipar a melhor chance de Flores de avançar além do wild card.

Mesmo com períodos improvisados, perguntas, pedras sobre pedra e cenários inesperados surgirão no jogo. O Los Angeles vai se antecipar e praticar a resposta em tempo real aos imprevistos, sabendo que a defesa dos Vikings já expôs muitos planos ofensivos nesta temporada.

McVay espera que suas repetições na prática sejam recompensadas. Winn, que se preparou para dois jogos com eles no ano passado, acredita que será esse o caso.

“Acho que isso fica evidente quando se trata de coisas como jogadas e situações de embreagem”, disse Winn. “(McVay) sempre se preparou e fez antes de ter que fazer em termos reais.

“Ele está um passo à frente e isso fica evidente quando se trata de encerrar o jogo.”