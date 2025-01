Dentro dos cinco minutos decisivos que favoreceram a Carolina do Norte na vitória em tempo extra contra o Boston College

Com apenas 18,6 segundos restantes no horário regulatório contra o Boston College no sábado, a Carolina do Norte foi encontrada em um buraco profundo. O Tar Heels estava perdendo por quatro pontos como favoritos por 19,5 pontos em casa, antes que a base Seth Trimble marcasse alguns lances livres e marcou um salto no salto cinco segundos depois que o Boston College perdeu a bola para forçar o tempo extra.

Os eventos heróicos de Trimble no final do jogo fizeram parte do início de um período extra quase perfeito na vitória de 102-96 sobre o Boston College. O Tar Heels (13-8) começou o dia como um dos “últimos quatro a entrar” nas últimas projeções de Bracketology of Jerry Palm, da CBS Sports. O Tar Heels disparou 4 de 4 de 4 do campo e marcou suas quatro tentativas de chute livre nos últimos cinco minutos.

“Acredito na última parte do jogo, especialmente quando perdemos por quatro pontos em 18,6 segundos e na extensão. Senti que estávamos fechados defensivamente”. Disse o técnico da Carolina do Norte, Hubert Davis, após o jogo. “Temos as paradas que precisávamos, os desvios, os assaltos que precisávamos voltar ao jogo e eventualmente ser capazes de vencê -lo”.

A escolta americana da Carolina do Norte, RJ Davis, marcou sete dos 22 pontos de sua equipe em tempo extra e o atacante Lubin fez uma das peças mais importantes do dia para os Tar Heels no último minuto do extra tempo. Lubin bloqueou um tiro que teria transformado o jogo em uma única posse e lançou um depósito de duas mãos do outro lado para evitar o que teria sido uma perda desastrosa.

Se a Carolina do Norte não tivesse se recuperado contra o Boston College, teria sido uma derrota do quad 4. Os Eagles começaram o dia em 231 no ranking da rede e estavam localizados no penúltimo lugar na classificação do ACC atrás de Miami sem vitórias. A Carolina do Norte entrou no fim de semana com um 7-0 perfeito contra as equipes Quad 4.

“Este grupo sempre o encontrou”, disse Davis. “Acho que eles encontraram quando precisavam. E é necessário no salto, e isso é algo que terá que mudar”.

A Carolina do Norte veio de derrotas consecutivas para um ponto que os levou a ser seguro “dentro” do campo do torneio para estar na bolha. Os Tar Heels estavam do lado direito de uma vitória dramática em um ponto no início desta temporada, quando o guarda Elliot Cadeau completou um jogo de 4 pontos em uma vitória como visitante sobre Notre Dame. Essa vitória sobre o combate ao irlandês foi o começo de uma série de quatro vitórias consecutivas que incluíram vitórias sobre a SMU, NC State e Cal.

A temporada de Tar Heels, e as esperanças do torneio da NCAA, poderiam ser definidas pela próxima sequência de quatro jogos, que inclui jogos contra Pitt (duas vezes), Duke e Clemson. Se a história for repetida, a Carolina do Norte poderá ser encontrada em outra sequência de vitórias e no campo do torneio da NCAA, mas não será fácil para o Tar Heels no futuro.