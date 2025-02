Denver Nuggets MVP Nikola Jokic compie 30; La sua carriera d’élite NBA con i numeri

La superstar Nikola Jokic di Denver Nuggets ha compiuto 30 anni mercoledì.

“Joker” ha stupito una scena NBA per la sua carriera decennale con un’abilità di attacco separata e multidimensionale per un grande uomo. Ha una combinazione di capacità per rendere più semplice, battere colpi impegnativi e giocare ad alto livello. La sua carriera ha anche caratterizzato il campionato NBA e innumerevoli riconoscimenti.

Ecco la carriera storica della NBA di Jokic secondo i numeri:

1: Jokic è tutt’altro che la storia delle pepite di 155 volte in carriera tre volte quello che è terzo nella storia della NBA. In prospettive, la leva grassa è un altro 43 Triple e Dikembe Mutombo è terzo otto. Jokic è anche il primo di 7.866 rimbalzi e 5.169 aiuto nella storia del franchising.

1.3: In media, un grande uomo è sotto un deposito per partita solo una volta (la sua seconda stagione); In media, è collegato a un gioco di furto 1.3 per la sua carriera.

3: Jokic ha richiesto tre MVP NBA, vincendoli nelle ultime tre stagioni. Inoltre, è già terzo nella storia delle Nuggets con 15.597 punti di carriera e terzo tra gli uomini della NBA con 5.169 assistenti di carriera, la Hall of Famers Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone.

3-10: Durante le sue 49 partite che ha eseguito in questa stagione, Jokic è in media tre volte: 29,8 punti, 12,6 rimbalzi e 10,2 aiuto per partita. Se tutti questi voti rimangono a due cifre, diventerà solo il terzo giocatore nella storia della NBA, che, in media, tre volte i due volte compagni di squadra Russell Westbrook e Oscar Robertson sono altri due giocatori per raggiungere un’impresa.

7: La selezione del gioco All-Star NBA del 2025 di Jokic fu il suo settimo onorario-känen della sua carriera, i cenni del cenno di quei cenni del capo arrivarono nelle ultime sette stagioni consecutive. Jokic probabilmente lo farà anche sette dirottanti consecutivi All-NBA alla fine della stagione. Allo stesso tempo, questa stagione è la settima volta che ha una media di due rimbalzi per partita.

10: Jokic è classificato tra le prime dieci partite in ogni cinque stagioni, tra cui il secondo 10.2 Aiuto per partita in questa stagione quando è tra le prime tre nelle ultime tre stagioni.

27.7: Rispetto alla sua carriera di stagione regolare, 21,5 punti per partita, Jokic ha una media di 27,7 punti per partita durante le conseguenze, il che è buono nella storia di 10 NBA.

30: Jokic è stata una forza che deve essere considerata un marcatore durante la stagione regolare, ma è stato ancora più produttivo durante la stagione post. Soprattutto nelle finali NBA 2022-23 della squadra, un grande uomo in media 30,0 punti per partita.

33: È uno dei soli 33 giocatori NBA che ricevono 50 punti nella partita quando Jokic ha perso 53 punti nelle semifinali 2023 di Denver contro 4 Phoenix Suns. Ha ammesso che stava perdendo sforzo.

40: Jokic è stata la 41a selezione nella bozza NBA 2014; Non si è esibito nella NBA fino alla stagione 2015-16, giocando al Mega Basket all’Associazione per basket Adriatic 2014-15 durante l’anno della NBA League. In altre parole, 40 giocatori sono stati selezionati prima di Jokic.

45: Jokic spara un’altezza in franchising alta e attuale della sua carriera al 45% dietro l’arco.

80: Il Centro di Denver non ha mai sparato meno dell’80% della linea di tempo libero in una stagione.

126.1: Jokic sta attualmente guidando l’NBA con una valutazione offensiva 126.1 e una valutazione di impatto dei giocatori di 21.2 (PIE).

