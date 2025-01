Denver Nuggets x Houston Rockets: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Relatório do terceiro trimestre

Os Rockets e Nuggets apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. Os Rockets estão no controle total com uma vantagem de 102-82 sobre os Nuggets.

Os Rockets entraram na disputa com quatro vitórias consecutivas e estão a apenas um quarto de distância de outro. Serão cinco ou os Nuggets vão se apresentar e explodir? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Houston Rockets x Denver Nuggets

Registros atuais: Houston 26-12, Denver 24-15

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 21h, horário do leste

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 21h, horário do leste Onde: Estádio de bola – Denver, Colorado

Estádio de bola – Denver, Colorado TV: Esportes e entretenimento de altitude

Esportes e entretenimento de altitude Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 14,70

O que saber

O Nuggets estará diante de sua torcida na quarta-feira, mas uma olhada no layout mostra que eles podem precisar da vantagem de jogar em casa. Depois de jogar ontem, eles farão isso de novo e receberão o Houston Rockets às 21h (horário do leste dos EUA) na Ball Arena. Cada uma dessas equipes lutará para manter viva uma seqüência de quatro vitórias consecutivas.

Na terça-feira, tudo correu bem para o Nuggets contra o Mavericks, com o Nuggets vencendo por 118-99. Os apostadores estavam do lado do Denver, mas não deram crédito suficiente ao time porque a margem era inesperadamente ampla.

Jamal Murray foi espetacular, acertando 18 de 26 e marcando 45 pontos, mais seis assistências e duas roubadas de bola. Além do mais, ele também registrou uma porcentagem de arremessos de 69,2%, a maior que já registrou desde fevereiro de 2024.

Enquanto isso, os Rockets registraram na segunda-feira sua vitória mais próxima desde 10 de novembro de 2024. Eles se cansaram e superaram os Grizzlies por 120-118. Houston perdia por 91-78 faltando 1:53 para o fim do terceiro quarto, mas ainda assim conseguiu uma vitória útil de dois pontos.

Jalen Green fez um jogo dinamite para os Rockets, acertando 13 de 18 a caminho de 42 pontos. A noite de Green totalizou cinco jogos seguidos em que marcou pelo menos 30 pontos.

Os Rockets quebraram o vidro ofensivo e terminaram o jogo com 15 rebotes ofensivos (classificados em primeiro lugar em rebotes ofensivos por jogo no geral). Esse forte desempenho não foi novidade para a equipe: eles já somaram pelo menos 14 rebotes ofensivos em cinco jogos consecutivos.

A vitória do Denver foi a quarta consecutiva fora de casa, elevando seu recorde para 24-15. Quanto ao Houston, eles têm estado bem recentemente, já que venceram cinco dos últimos seis jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 26-12 nesta temporada.

Esta disputa parece ser um arraso: os Nuggets têm sido incrivelmente precisos nesta temporada, tendo acertado 49,9% de seus arremessos de campo por jogo (eles estão em segundo lugar na porcentagem geral de arremessos de campo). No entanto, a história é diferente para os Rockets, já que eles ganharam apenas 44,5% dos seus nesta temporada. Dada a vantagem considerável do Nuggets nessa área, os Rockets precisarão encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

O Nuggets perdeu para o Rockets em sua partida anterior, em dezembro de 2023, caindo por 114-106. Os Nuggets conseguirão vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

Chance

Houston é um favorito de 1 ponto contra o Denver, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou um pouco desde a sua abertura, já que começou com os Nuggets como favoritos de 1 ponto.

O acima/abaixo é de 231 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Denver venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Houston.