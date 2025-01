‘Depois da Copa do Mundo T20 de 2021…’ Varun Chakravarthy revela como transformou seu boliche nos últimos três anos

Varun Chakravarthy conquistou o prêmio de Melhor em Campo no primeiro T20I contra a Inglaterra.

O spinner indiano Varun Chakravarthy tem enganado os batedores com seu mistério desde que retornou ao time no ano passado.

Após seu desempenho digno de Melhor em Campo (23/03) no primeiro T20I contra a Inglaterra em Calcutá, o jogador de 33 anos revelou as mudanças que fez em seu boliche após ser dispensado da seleção indiana após a Copa do Mundo T20 de 2021 .

Ele ficou sem postigos em três jogos na Copa do Mundo T20 de 2021 nos Emirados Árabes Unidos e foi dispensado imediatamente. Ele voltou ao time no final do ano passado após excelentes atuações na Premier League indiana de 2024, onde ajudou o Kolkata Knight Riders a conquistar o título.

Analisei meu boliche e descobri que estava jogando com mais giro lateral – Varun Chakravarthy

Desde o seu regresso, ele conseguiu 20 postigos em oito jogos com uma média de 11,70 com uma melhor de 5/17, que aconteceu contra a África do Sul em Gqeberha.

O retorno de Chakravarthy à seleção indiana foi simplesmente espetacular. Ele revelou algumas mudanças importantes que fez em seu boliche.

“Depois da Copa do Mundo de 2021, analisei meu boliche e descobri que estava jogando com mais offspin e não conseguia vencer os batedores com offspin. Descobri que preciso vencê-los com rebote. Então comecei a trabalhar com overspin. Se saltar mais, é provável que você consiga fazê-lo girar mais.” Chakravarthy disse na apresentação pós-jogo em Calcutá.

“Também trabalhei variando meu ritmo (depois da volta), porque não quero ficar alinhado jogando no mesmo ritmo o tempo todo. Como estou habituado a ver este tipo de entrega no IPL, sei que é (ideal) para costureiras, mas existem certos comprimentos que são úteis (para fiandeiros) aqui. Estou tentando mantê-lo longe do arco. O boliche no comprimento mais curto aguentou um pouco.”

O segundo IND vs ENG T20I está marcado para sábado em Chennai.

