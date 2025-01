Depois da primeira Copa do Mundo, o antigo jogo indiano Kho Kho quer participar das Olimpíadas

O antigo jogo de kho kho está renascendo na Índia, e os organizadores do primeiro torneio internacional esperam que seus esforços garantam ao esporte um lugar nas Olimpíadas. Kho kho, um esporte do tipo pegue-me se puder, é praticado no sul da Ásia há mais de 2.000 anos, mas suas regras só foram formalizadas no início do século XX. Foi praticado como esporte de demonstração nas Olimpíadas de Berlim de 1936, mas não conseguiu obter apoio suficiente para ser incluído nos Jogos de Verão e, desde então, tem sido ofuscado pelo amor feroz da Índia pelo críquete.

Quase um século depois, os entusiastas queriam aumentar o seu perfil organizando a primeira Copa do Mundo Kho Kho, na qual participaram equipes de 23 países na capital indiana, Nova Delhi.

A cerimónia de abertura do torneio contou com uma gala de música, dança e um desfile de equipas ao estilo olímpico, reflectindo as aspirações dos organizadores e atletas de popularizar o desporto à escala global.

“Minha irmã mais velha praticava esse esporte, mas não conseguia seguir seus sonhos”, disse à AFP Nasreen Shaikh, jogadora da seleção feminina indiana de 26 anos.

“Passamos a primeira barreira relacionada a disputar a Copa do Mundo. O próximo grande passo seria entrar nas Olimpíadas.”

Kho kho é tradicionalmente jogado ao ar livre, em uma quadra retangular dividida em duas por uma linha que conecta dois postes em cada extremidade da quadra.

As equipes alternam entre atacar e defender, com o primeiro perseguindo e marcando os defensores por todo o campo.

Apenas um jogador pode perseguir por vez, e os jogadores atacantes só podem se mover em uma direção no campo, forçando-os a se juntar aos companheiros agachados na linha do meio para assumir a perseguição.

A equipe que marcar mais pontos vence a partida, principalmente por marcar os defensores mais rápido que a equipe adversária.

“Lama no tapete”

A franquia Ultimate Kho Kho League, fundada em 2022, transferiu o esporte dos campos gramados para o tatame, fortalecendo também seu prestígio entre os telespectadores.

Desde então, a liga se tornou o terceiro torneio esportivo não relacionado ao críquete mais assistido no país mais populoso do mundo, depois da Liga Pro Kabaddi – outro antigo esporte indiano – e da competição de futebol da Superliga Indiana.

“O ponto de viragem foi a transição da lama para o tapete. Tornou-se um jogo global”, disse à AFP o presidente da Federação Kho Kho da Índia, Sudhanshu Mittal.

“Hoje estamos em 55 países… Jogadores nativos de países como Alemanha, Brasil e Quênia apreciam este jogo por sua velocidade, agilidade e requisitos mínimos de hardware.”

Mittal disse que espera que o esporte conquiste uma posição em dezenas de outros países até o final do ano, dando-lhe uma base sólida para uma participação olímpica na próxima década.

Isto coincidiria com a ousada tentativa da Índia de sediar as Olimpíadas de 2036 na cidade de Ahmedabad, 100 anos depois de o kho kho ter aparecido pela última vez nas Olimpíadas.

Os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália estiveram entre os países que competiram na Copa do Mundo deste ano em Nova Delhi, com uma grande seleção indiana do exterior depois que o jogo foi transferido para o exterior.

Mas o Paquistão é uma omissão flagrante da competição, apesar de o desporto ser popular no país, reflectindo a profunda hostilidade entre os rivais com armas nucleares.

Os organizadores da Copa do Mundo não quiseram comentar a ausência, o que não diminuiu o otimismo que o esporte desenvolveria.

“Houve uma mudança radical no esporte”, disse à AFP o capitão da seleção masculina indiana, Pratik Waikar, de 32 anos.

“O críquete tem uma história rica que foi bem desenvolvida através da transmissão ao vivo e agora nosso esporte também foi transmitido ao vivo”, disse ele. “Estará em um nível diferente nos próximos cinco anos.”

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)