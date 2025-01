Depois das mulheres, a seleção masculina indiana também conquista o título inaugural da Copa do Mundo Kho Kho

A primeira Copa do Mundo Kho Kho foi um duplo deleite para a Índia. A seleção feminina indiana primeiro garantiu o título com uma vitória dominante por 78-40 sobre o Nepal, e depois a seleção masculina seguiu o exemplo com uma vitória abrangente contra o mesmo país. A edição inaugural da Copa do Mundo Kho Kho foi realizada de 13 a 19 de janeiro no Estádio Indira Gandhi, na Índia. 39 equipes participaram do torneio nas categorias masculina e feminina. Na competição masculina participaram 20 equipes divididas em quatro grupos, enquanto na categoria feminina – 19 equipes divididas em quatro seções.

