O vencedor do xadrez, o papai Steel Ron-Praggnanandhaa, recém-compacto, recebeu uma recepção calorosa depois de voltar para casa, porque centenas de fãs, junto com os funcionários do governo de Tamil Nadu e da Federação Nacional para aceitá-la no aeroporto na terça-feira. O garoto de 19 anos de Chennai passou no domingo no domingo, vencendo o campeão mundial e o compatriota D Guksh para vencer seu torneio de xadrez da Virgin Tat Steel, que é a maior vitória em sua carreira.

“Estou muito feliz por poder ganhar este torneio e é muito bom ver que dois índios, duas pessoas Tamil Nadu finalmente jogou em empate. Nós dois jogamos bem. Enorme parabéns a ele (D Guksh) também (D Guksh) jogou muito bem – ele disse.

Tanto Praggnanandhaa quanto Guksh terminaram com 8,5 pontos após a perda de partidas na 13ª rodada, mas Praggnanandhaa mostrou extraordinária resistência mental ao triunfo por 2-1 em empate durante a 87ª edição do prestigiado evento em Wijk Aan Zee.

Praggnanandhaa se tornou o primeiro indiano depois de Viswanathan Anand, que ganhou o título de xadrez de aço.

Anand, um vencedor de três vezes (2003, 2004 e 2006), quando o evento foi conhecido como o torneio de xadrez Corus, ele também compartilhou duas vezes a distinção (1989 e 1998) durante a forma anterior como o torneio HooGovens.

Praggnanandhaa descreveu o último dia como “louco e longo” depois de lutar contra a exaustão e os nervos para superar Guksh em um emocionante avanço.

Ele mostrou sua imunidade, retornando a si mesmo após um erro precoce, o que custou a ele abrindo o jogo. Diante de ganhar Praggnanandhaa, ele decidiu abrir Tropspsky e conseguiu levar a partida a uma morte súbita.

Como o empate parecia inevitável em uma morte súbita, Guksh perdeu o controle e Praggnanandhaa usou o erro para obter seu título virgem.

Praggnanandhaa competirá em Praga Masters, que ocorrerá de 25 de fevereiro a 7 de março.

