Depois de derrotar o pior time da liga, os pinguins têm algumas decisões para tomar

Depois de ir 2-1 nos três primeiros jogos da sua viagem atual sete e 15 dias, Pittsburgh Penguins Eles receberam publicamente uma oportunidade para seu gerente geral, Kyle Dubas, de fazer algum barulho no resto da viagem e ir a partir daí.

Infelizmente, eles não passaram no teste. De nada.

Nos três jogos desde então, todos contra as equipes que não são jogadas, os Penguins foram 0-3 e foram superados por 11-3, todos contra equipes que têm um alto grau de dificuldades para marcar gols.

Mais recentemente, segunda -feira – Os pinguins perderam, por 2-1, diante dos tubarões de San Joséque é o pior time da liga em porcentagem de pontos. Ao entrar em seu confronto com os pinguins, eles tiveram 34 pontos, 14 a menos de Pittsburgh, e um diferencial de gols da liga de menos -58.

Após a derrota, os Penguins agora têm a sexta porcentagem de pontos na NHL e têm 3-7 em seus últimos 10 jogos, além de 2-5 nesta viagem que provavelmente definirá sua temporada. .

“Qualquer um pode superar qualquer pessoa nesta liga, e não é como se estivéssemos em uma posição em que estamos sentados no topo olhando para todos, pensando: ‘Oh, teremos o melhor dessa equipe hoje à noite, o goleiro Alex Alex Nedeljkovic disse. “Nós sempre vamos fazer o nosso melhor.

“Não podemos perceber ter um jogo fácil do outro lado, temos que trabalhar para o que queremos conseguir. E, quando o fizermos, é um ótimo jogo. É divertido ver, é divertido jogar de volta, é divertido para meninos jogar.

Os pinguins não acharam essa urgência durante os primeiros 40 minutos do jogo. Eles deixaram lento e plano, e não podiam gerar nada. O ex -Mikael Granlund Penguin finalmente abriu o placar 7:41 no segundo período para San José, e Sidney Crosby empatou o jogo apenas 24 segundos no terceiro período com uma recuperação afortunada.

Mas a jovem estrela Macklin Celebini quebrou o empate apenas alguns minutos depois, em uma rotação atroz da zona defensiva de Marcus Pettersson, da linha de gols dos pinguins. Os Penguins acreditavam que amarraram o jogo com pouco mais de cinco minutos restantes na regulamentação de outro rebote sortudo, desta vez, cortesia de Michael Bunting, mas foram chamados para a interferência do goleiro em Anthony Beauvillier.

“Você sabe qual é a interferência do goleiro?” O treinador -chefe Mike Sullivan perguntou a jornalistas após o jogo. “Sim, eu não posso”

De qualquer forma, os Penguins simplesmente esperaram muito para aumentar a urgência neste jogo contra o pior time da liga. E eles estão perdendo jogos em grande parte devido a erros evitáveis ​​e caros, como o que Pettersson cometeu no objetivo do Celebini.

“É difícil”, disse Nedeljkovic. “Frustrante é uma boa palavra. Fede que temos que continuar usando. Pensei (segunda -feira) nós estávamos bem, estávamos bem, mas, como estamos dizendo ultimamente, isso não é bom o suficiente para vencer de forma consistente. Você sai Com os jogos fechados assim … neste momento, estamos do lado errado deles, e acho que tem muito a ver com as coisas que podemos controlar.

E infelizmente – O que seu GM decide fazer esse prazo É provável que esteja fora de controle neste momento. Mas, realisticamente, provavelmente, na maioria das vezes, sempre foi.

É, novamente, importante enfatizar que Não haverá uma “venda de incêndios de tudo”. Dubas disse isso e alegou reiterar que seu plano de competir com Sydney Crosby e o núcleo ainda em Pittsburgh, enquanto a reconstrução simultânea para o futuro continua sendo a meta.

Esse plano ainda é muito claro e emocionante. E, na realidade, se você der uma olhada nos movimentos que foram feitos neste verão e alguns dos que durante a temporada deste ano, é bastante claro que esta temporada sempre foi transição.

A idéia de vender encostas-UFAs no prazo de troca sempre foi o planoE o desempenho da equipe provavelmente não muda isso de forma alguma. É por isso que Dubas assinou tantos homens de “caídos” por contratos de um ano, como Matt Grzelcyk e Anthony Beauvillier, e negociado pela RFA pendente de “Fall”, como RFA pendente “, como Cody Glass e Philip Tomasino.

Existe uma possibilidade decente de que o vidro e o Tomasino estivessem, ou, pelo menos, Tomasino. Mas meninos como Grzelcyk e Beauavillier nunca foram destinados a ficar. Como Marcus Pettersson. Talvez o mesmo que os tipos como Drew O’Connor e Jesse Puljujarvi. Tudo é UFA.

Se eles estão ganhando, talvez não todos Eles vão deles. Mas, Obter valor para esses contratos sempre foi parte do planoganhar ou perder. E isso não vai mudar.

Mas, o que pode mudar um pouco é Tipos de situações de “não podem concordar” com jogadores como Rickard Rakell e Erik Karlsson. O que parecia improvável antes que o prazo ainda seja, bem, improvável. Mas com a oferta correta e uma oferta que inclui talentos no nível da NHL ou prontos para a NHL em troca, os pinguins podem morder o prazo.

Agora, o fato é que – Com o pagamento de depósito de garantia cancelado pelo restante de 2024-25 e o limite deve aumentar ainda mais do que ele inicialmente pensava – Os Penguins podem ter cerca de US $ 30 milhões em espaço de capitalização neste verão sem extensões de longo prazo para assinar e sem grandes contratos no equipamento para se comprometer.

Fecures, os pinguins Eu realmente tenho a oportunidade de fazer uma lista da lista importante neste verãoTanto com uma grande quantidade de espaço de capitalização disponível quanto com o traje de rascunho transbordante que eles terão até 2025.

Eles poderiam ter uma oportunidade legítima de ganhar uma oferta para um agente livre maior. Eles terão ativos para sair e adquirir alguns jovens talentos.

Então, sim, talvez a temporada de 2024-25 esteja morta. Os pinguins nunca fizeram tanques de propósito, mas certamente não seriam competitivos nesta temporada. Talvez, apenas talvez, eles consigam correr novamente na Cinderela no final desta temporada e riscar nos playoffs, por mais improvável que seja.

De qualquer forma, a abordagem sempre seria na próxima temporada. E, dados os resultados recentes, pode não ser a pior idéia para a equipe avançar e mudar o foco para a próxima temporada neste momento.

Então, Esperamos o que acontece na frente comercial nas próximas duas semanas. – E talvez até dias.