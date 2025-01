Depois de esnobar o Troféu dos Campeões, Mohammed Siraj deve jogar neste torneio nacional

Como a segunda etapa do Troféu Ranji começa em 23 de janeiro, a Hyderabad Cricket Association (HCA) informou que o lançador rápido indiano Mohammed Siraj provavelmente estará disponível para a partida contra o Vidarbha em 30 de janeiro. Hyderabad está em sexto lugar na tabela do Elite Group B Ranji Trophy, com nove pontos em cinco partidas. Eles retornarão à competição do Troféu Ranji quando enfrentarem o segundo colocado Himachal Pradesh em casa, no dia 23 de janeiro. Jagan Mohan Rao, presidente da Hyderabad Cricket Association (HCA), disse à IANS que não sabia o motivo da indisponibilidade de Siraj para a partida disputada em 23 de janeiro. Rao acrescentou que existe a possibilidade de Siraj disputar a próxima partida do Troféu Ranji por Hyderabad, onde enfrentará o líder da tabela Vidarbha, a partir de 30 de janeiro, em Nagpur.

Siraj não foi selecionado para a seleção indiana para os três ODIs contra a Inglaterra e o Troféu dos Campeões da ICC. Nas partidas do ODI de 2022 a 2024, Siraj conquistou 71 postigos com uma média de apenas 22,97, a maior de um jogador indiano neste período.

Em seu lugar, a equipe indiana nomeou o lançador rápido canhoto Arshdeep Singh no time junto com Jasprit Bumrah (condição condicional), Mohammed Shami, Hardik Pandya e Harshit Rana (apenas para ODIs ingleses). Siraj escolheu recentemente 20 postigos com uma média de 31,15 em todos os cinco testes do Troféu Border-Gavaskar na Austrália.

A partir de agora, na próxima rodada do Troféu Ranji, Ravindra Jadeja (Saurashtra), Rishabh Pant (Delhi), Shubman Gill (Punjab), Rohit Sharma e Yashasvi Jaiswal (ambos Mumbai) estarão em suas equipes estaduais, enquanto KL Rahul e Virat Kohli foi descartado devido a vários problemas.

A série de jogadores indianos que se inscreveram para participar do Troféu Ranji ocorre depois que o BCCI aparentemente introduziu um documento de política de 10 pontos que torna obrigatório jogar em competições nacionais de críquete e o não cumprimento dessas regras pode impactar a seleção internacional e a renovação central do contrato .

