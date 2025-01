Depois de jogar apenas 7 vezes, Neymar provavelmente deixará o Al-Hilal, da Arábia Saudita: reportagem

O astro brasileiro Neymar está em negociações para deixar o clube saudita Al-Hilal, mas suas exigências financeiras estão impedindo um acordo, disse uma fonte do clube à AFP na quarta-feira. O ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain, de 32 anos, lutou contra lesões durante sua passagem pela Arábia Saudita, jogando apenas sete vezes, apesar de supostamente ganhar cerca de US$ 104 milhões por ano. A fonte, que falou sob condição de não ser identificada, disse: “Neymar está conversando com o Al-Hilal sobre sua saída, mas suas altas demandas financeiras continuam sendo um grande obstáculo”.

Neymar tem contrato válido com o clube da Saudi Pro League até junho.

Relatórios do Brasil dizem que o Santos, clube onde Neymar se destacou em sua carreira encerrada, está em negociações para devolvê-lo à sua terra natal, mas o Al-Hilal prefere uma transferência enquanto Neymar quer um empréstimo.

Neymar, que ainda é alvo da maior transferência da história do futebol quando chegou ao PSG vindo do Barcelona em 2017 por 220 milhões de euros (US$ 230 milhões), ingressou no Al-Hilal em agosto de 2023.

Ele seguiu os outros astros Cristiano Ronaldo e Karim Benzema na lucrativa liga saudita.

No entanto, dois meses depois de chegar a Riad, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo enquanto jogava pelo Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o que o manteve afastado dos gramados por um ano.

Ele então sofreu uma série de lesões nos tendões da coxa e no joelho enquanto tentava voltar a jogar pelo Al-Hilal.

O treinador do clube, Jorge Jesus, disse recentemente: “Ele já não consegue jogar ao nível a que estamos habituados. Infelizmente, as coisas ficaram difíceis para ele.”

O retorno ao Brasil provavelmente seria a última chance do jogador que é o maior artilheiro de todos os tempos de seu país, com 79 gols em 127 jogos.