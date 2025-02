Depois de se recusar a jogar no Paquistão, o veredicto contundente do seletor de BCCI: “Se o governo …”

O ex -capitão Dilip Vengsarkar escolheu a Índia, os finalistas da última edição, como um “favorito forte” para o Trophy Masters, que começará na quarta -feira em Karachi. Depois de retornar contra o arcebispo do Paquistão em 2017, a Índia começará mais uma vez a busca do Troféu dos Campeões da ICC na quinta -feira contra o Bangladesh em Dubai. Juntamente com o ataque rotacional, a Índia tentará virar as marés em Dubai e aumentar o troféu pela primeira vez. A Índia era definitivamente um críquete e fãs favoritos para muitos. Vengsarkar também acredita que a Índia é um forte requerente de questionar o troféu desejado.

“A Índia é um forte favorito e acho que eles estão indo bem”, disse Vengsarkar a jornalistas em Varanasi.

Embora existam muitos deliciosos confrontos nas cartas, um sucesso entre dois rivais, Índia e Paquistão, aumenta um nível diferente de espera e expectativas.

Vengsarkar espera um confronto competitivo, mas espera que a Índia deixe o estádio no domingo com a vitória.

“Não posso prever, mas acho que será uma boa combinação. Espero que a Índia ganhe “, disse Vengsarkar sobre a partida da Índia com o Paquistão.

O Paquistão, se defendendo, é o apresentador do torneio, então houve preocupações com a participação da Índia no evento do Marquês. Depois que a Índia se recusou a viajar para o Paquistão, o modelo híbrido foi aceito após meses de conversa. De acordo com o modelo da Índia, eles jogarão todas as suas partidas em Dubai em vez do Paquistão.

“Depende do governo. Se o governo disser para jogar, a equipe jogará e, se eles se recusarem, a equipe não jogará “, Vengsarkar se deu se a Índia deveria viajar para o Paquistão ou não.

Indian team for ICC Champions Trophy, 2025: Rohit Sharma (captain), Shubman Gill (Wicekapitan), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (WK), Rinabh Pant (on Sundar, Kuldeep Yadav, Harshit Rana, Mohammed Shami, Arshdeep Singh , Ravindra Jady, Varun Chakaravarthy.

As unidades que não viajam são Yashasvi Jaiswal, Mohammed Siraj e Shivam Dube. Três jogadores viajarão para Dubai, se necessário.

