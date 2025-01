Derek Carr diz que não aceitará corte salarial em 2025

Quando o Saints contratou o quarterback Derek Carr, dois anos atrás, após ele ter sido dispensado pelos Raiders, o contrato foi estruturado como uma garantia de dois anos com opção de equipe a partir de então.

Mais cedo ou mais tarde, descobriremos o que os santos escolherão fazer.

Por enquanto, Carr está otimista.

Via Katherine Terrell da ESPN.com, Carr disse na segunda-feira que teve “super positivo“conversa com a equipe sobre 2025.

“Tenho que cuidar de mim mesmo e o resto está realmente fora de minhas mãos”, disse Carr, segundo Terrell. “Tive ótimas conversas com todos neste prédio com (GM) Mickey (Loomis), com (proprietária) Sra. (Gayle) Benson, com todos. E todos nós temos sentimentos um pelo outro, então meu nível de confiança é muito alto e O que pode acontecer, o que poderia acontecer E mostramos o que poderia ser às vezes. A parte difícil é que tivemos que lidar com algumas coisas que não conseguíamos ver na sua totalidade.

Seu salário de US$ 30 milhões em 2025 será totalmente garantido no terceiro dia do ano da liga, em março. Atualmente o dinheiro está garantido em caso de lesão; Se a lesão na mão que o fez perder os últimos quatro jogos da temporada não estiver curada o suficiente para permitir que ele passe por um exame físico até então, a obrigação de US$ 30 milhões será totalmente cumprida.

Uma coisa está clara por enquanto. Carr não aceitará menos.

“Eu não aceitaria um corte de salário”, disse Carr. “Sim, eu não faria isso. Especialmente com o que gravei. Eu reestruturaria? Com ​​certeza. Sempre ajudarei a equipe dessa forma. coisas que você divulga e que ganhou até em alguns casos poderia ser ainda pior, mas quando o contratei tive certeza de que isso daria à equipe a melhor flexibilidade naquele momento. como quarterback você é tão respeitoso. Construa a equipe. “Mas sim, eu não aceitaria nada menos para fazer isso. Já é bastante difícil colocar nossos corpos nisso e você está tentando conseguir o máximo que pode para sua família.”

A maioria dos contratos plurianuais de veteranos tem uma cláusula que dá ao time a capacidade de reestruturar o negócio sem o consentimento do jogador. Isso envolve a conversão de uma parte do salário em um pagamento garantido que é então distribuído por vários anos, reduzindo o número máximo para o ano em curso.

No mínimo, uma reestruturação está por vir. Seu salário para o próximo ano é de 51.458 milhões de dólares.

Cortar Carr com uma nomeação pós-1º de junho resultaria em uma cobrança de dinheiro morto de US$ 11,458 milhões em 2025, com outros US$ 28,674 milhões atingindo o limite em 2026.

Carr atualmente tem um bônus de escalação totalmente garantido de US$ 10 milhões que também expira em março. Se fosse libertado, ele estaria sujeito a indenização. O Saints evitaria a obrigação se ele ganhasse mais de US$ 10 milhões em 2025 com outro time.

Depois, há o fato de a equipe contratar um novo treinador. Presumivelmente, o treinador terá uma palavra a dizer sobre o retorno de Carr.

Se ele for cortado, isso acontecerá cedo o suficiente no free agency para lhe dar uma chance plena e justa de ingressar em um novo time.

Tudo isso pressupõe que a mão de Carr estará curada em meados de março. Caso contrário, não há muita decisão a tomar. Ele deverá receber US$ 40 milhões, totalmente garantidos.