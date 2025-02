Derrick Henry dà pensieri onesti su Lamar Jackson

Nelle ultime stagioni, il quarterback di Baltimore Ravens Lamar Jackson è stato uno dei giocatori più eccitanti della NFL da vedere grazie alle sue abilità per levi doppie, ma ha anche la reputazione di essere un giocatore che non può condurre la sua squadra al grande vento Lo farebbe oltre la gobba.

Sebbene i Ravens abbiano lasciato i playoff troppo presto in questa stagione, hanno finalmente ottenuto a Jackson un grande aiuto sotto forma di correre indietro Derrick Henry, che si è trasformato in una stagione oltraggiosa.

In ogni caso, Henry si è divertito a suonare con Jackson e recentemente ha dato un grande elogio alla NFL MVP.

“È uno dei uno con certezza”, ha detto Henry a Micah Parsons via B/R Gridiron. “… come persona e giocatore è solo diverso.”

Henry ha registrato 1.921 yard di corsa e legato a un massimo della NFL con 16 touchdown precipitanti in questa stagione, e quella produzione gli ha dato la sua quinta selezione di Pro Bowl e alcune serie considerazioni per il giocatore offensivo di quest’anno.

Ricorda il 2020 quando è diventato una manciata di corsa indietro per raggiungere 2.000 yard in corsa in una sola stagione e ha guidato il campionato con 17 touchdown precipitanti.

Nel frattempo, Jackson ha avuto la sua migliore stagione statistica nel 2024 con 4.172 iarde di passaggio, 41 passanti e touchdown e 915 yard di corsa, e ha perso in modo stretto il voto al premio MVP per il quarterback di Buffalo Bills Josh Allen.

Nonostante abbia perso un modo straziante per le bollette nel round di divisione dei playoff, Ravens dovrebbe essere di nuovo una squadra forte la prossima stagione, se non un legittimo concorrente del Super Bowl.

