Desbloqueie joias, giros grátis e muito mais

É hora de melhorar seu personagem.

Anime Spirits é um jogo de luta Roblox que foi inicialmente inspirado em One Piece, mas com o tempo o jogo cresceu muito com diferentes universos. Se você é novo nisso, deve usar códigos gratuitos que lhe darão impulso e benefícios adicionais no jogo.

Neste artigo, falaremos sobre os códigos de resgate gratuitos deste mês que podem oferecer benefícios adicionais, como Race e Perk Spins, Gems e EXP boosts.

Códigos de espíritos de anime gratuitos para dezembro de 2024

Aqui estão todos os códigos Anime Spirits ativos para este mês:

: Use por 30 minutos de 2X EXP MADAROUCHIHA : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP EXPLOSÕES METEORICASBOROS : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP NARUDOGOKUATUALIZAÇÃO : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP DIVINECOSMICSAITAMO : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias (Novo)

: Use por 30 minutos de 2X EXP GONEANDKILLUO : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP ALUCARDUPDATA : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP GOKOROSE : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP 70 CLIQUE : Use para 10 giros de carreira/lucro e 500 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP 75 CLIQUE : Use para 10 giros de carreira/lucro e 500 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP ATUALIZAÇÃO DE OURO : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use por 30 minutos 2X EXP DIVINESHINRA : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias 65 CLIQUE : Use por 30 minutos de x2 EXP

: Use por 30 minutos de x2 EXP CIDANDKAWAKO : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP COSMICIZADO : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use por 30 minutos de 2X EXP DIVINESHANKS : Use para 5 giros de carreira/lucro e 250 joias

: Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias SEISPATHSMADARO : Use por 15 minutos de EXP x2

: Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias MÍTICOGOGUTAZUL : Use por 15 minutos de EXP x2

: Use para 10 giros de carreira/lucro e 500 joias ITADORUDOMAINANDZENO : Use por 15 minutos de EXP x2

: Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias GEAR5DUO : Use por 15 minutos de EXP x2

: Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias GOJOHRETURN : Use por 15 minutos de EXP x2

: Use para um fragmento Kaijo KAIJO8UPDATE : Use para 200 gemas e 3 giros de carreira/benefícios

: Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios INVENTÁRIOSOULFIX : Use para obter um fragmento celestial, 250 joias e 5 rodadas Dash/Perk

: Use para 500 gemas e 10 giros/vantagens de carreira SAKUNO3V1 : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use para 30 rodadas de carreira/lucro TREVO PRETO : Use por 15 minutos de x2 EXP em Anime Spirits.

: Use sangue de demônio grátis VOCÊ SERÁ ATUALIZADO : Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios

: Use para 3 giros de carreira/benefícios e 200 joias MUNDO LIVRE : Use para uma flecha DIO grátis

: Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias ATUALIZAÇÃO DA BARBA BRANCA : Use para 3 giros de carreira/benefícios e 200 joias

: Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios ATUALIZAÇÃO DE BRANQUEAMENTO : Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios

: Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios 50KME GOSTO : Use para 500 gemas e 10 giros/vantagens de carreira

: Use para 200 gemas e 3 giros de carreira/benefícios NARUDO HOKAGE : Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios

: Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios MITOCYAMAMOTA : Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios

: Use para 200 gemas e 3 giros de carreira/benefícios MÍTICOSAITAMO : Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios

: Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios DESPERTO SAKUNO : Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios

: Use para 200 gemas e 3 giros de carreira/benefícios CÓDIGOS! : Use para 10 rodadas de carreira/lucro

: Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios LETSGO45KLIKES : Use para 500 gemas e 10 giros/vantagens de carreira

: Use para x2 Exp por 15 minutos MITO : Use para 250 gemas e 5 giros de carreira/benefícios

: Use para 200 gemas e 3 giros de carreira/benefícios MÍTICOCOSMICGAROO : Use para 5 giros de carreira/benefícios e 200 joias em Anime Spirits.

: Use para 10 giros de carreira/lucro e 500 joias MÍTICOGILGAMESH : Use para 1000 gemas

: Use para 10 giros de carreira/lucro e 500 joias MITOCLUCO : Use para 3 giros de carreira/benefícios e 200 joias

: Use para 3 giros de carreira/benefícios e 200 joias ENGRENAGEM5ISHERE : Use-o para 5 giros de carreira/benefícios e 250 joias em Anime Spirits.

: Use para 10 rodadas de carreira/lucro DIA DOS NAMORADOS : Use para 5 rodadas de carreira/lucro

: Use para 25 gemas e 2 giros de corrida/benefícios MYTHICOGUKBLUE : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 200 joias

: Use para 10 rodadas de carreira/lucro 25 CLIQUE : Use para 10 rodadas de carreira/lucro

: Use para 10 rodadas de carreira/lucro MAIS CORREÇÕES : Use para x2 EXP por 15 minutos

: Use para 2 rodadas de carreira/lucro 10CLIQUES : Use para x2 EXP por 30 minutos e 10 turnos de carreira/benefícios

: Use para 3 giros de carreira/benefícios e 200 joias NOITEGUYUUPDATE : Use para 10 giros de carreira/lucro e 500 joias

: Use para 5 giros de carreira/lucro e 200 joias AWKSONGJINVOO : Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 250 joias

: Use para 5 rodadas de carreira/lucro e 200 joias YUTO ACORDA: Use para 250 joias e 5 giros de carreira/benefícios em Anime Spirits.

Como resgatar códigos em espíritos de anime

Usar esses códigos no jogo Anime Spirits é muito fácil. Basta seguir estas etapas simples:

Primeiro inicie o jogo no Roblox.

Então você deve clicar no botão ‘Menu’ localizado na tela.

Agora, basta navegar até a seção ‘Códigos’.

Digite ou cole o código escolhido na caixa de texto fornecida.

Agora clique na opção de resgate e aproveite suas recompensas grátis.

Esses códigos expiram muito em breve no Anime Spirits. Portanto, certifique-se de resgatá-los o mais rápido possível. Além disso, preste atenção aos erros ortográficos e à diferenciação de maiúsculas e minúsculas ao resgatar códigos no Anime Spirits.

