‘Desculpe, Steve’: Pete Alonso não está exausto ou arrependido após a experiência da agência livre de iscas

Puerto St. Lucie, Flórida. Pete Alonso, com um inverno de discórdia atrás dele, tentou virar a página.

Na segunda -feira, a primeira base de slugging conversou com os jornalistas pela primeira vez desde que reproduziu o Mets em um pacto de dois anos e US $ 54 milhões que apresenta uma opção após 2025. Isso simplesmente não era contrato de Alonso e contrato de Alonso e seu agente, Scott Boras estava procurando quando a baixa temporada começou. Mas um acordo satisfatório de longo prazo nunca se concretizou, o que finalmente levou Alonso a retornar ao único clube que ele conheceu.

“Para mim, isso foi tudo”, insistiu o alegre floridiano na segunda -feira. “Estou muito feliz em voltar.”

O comportamento otimista e os comentários positivos de Alonso, embora genuínos, se referam à organização como “lar” várias vezes em sua conferência de imprensa, não conte a história completa de seu inverno. Isso é mais do que uma reunião simples e sentida. Enquanto a baixa temporada se arrastava junto com Alonso permanecendo no mercado, as negociações entre sua equipe e o Mets finalmente desenvolveram uma vantagem controversa, sangrando aos olhos do público. Em um evento de fãs em janeiro, o proprietário do Mets, Steve Cohen, descreveu suas conversas com Boras e Alonso como “exaustivo”.

Para Alonso, é impossível descrever sua primeira incursão como um agente livre como mais do que uma decepção, pelo menos financeiramente. Durante o verão de 2023, Alonso rejeitou uma oferta de extensão de sete anos e US $ 158 milhões do Mets. Naquela temporada baixa, ele mudou as agências, esperando que Boras, o agente mais notório do jogo, entregue os produtos após 2024. O objetivo dos seis anos de Freddie Freeman parecia ser o objetivo.

Então, Alonso publicou a campanha estatística mais decepcionante de sua carreira, que admitiu que dificultou as coisas no mercado aberto.

“Eu não podia esperar algo incrivelmente longo, porque não tive o meu melhor ano”, disse ele quando lhe perguntaram se ele ficou surpreso com a forma como o mercado o valorizava. “Em 23, eu também não tive meu melhor ano. Os dois anos acumulados, (i) não tocaram meu potencial.

Além de um medíocre de 2024, Alonso continua sendo uma das principais ameaças de poder do jogo. Seus 226 home runs desde sua estréia em 2019 estão localizados em segundo lugar para apenas Aaron Judge. Seus 846 jogados também ficam em segundo lugar, apenas atrás de Marcus Semien. Poucos batedores do jogo oferecem esse nível de impacto e durabilidade. E embora o perfil de Alonso tenha verrugas (é a primeira base de 30 anos, pesca, o curandeiro, o currículo parecia resistente o suficiente para garantir um ótimo contrato. Ou pelo menos um contrato maior do que o que ele obteve.

Compreensivelmente, Alonso tentou na segunda -feira transformar seu novo contrato como positivo, referindo -se ao ponto médio de referência anual de US $ 30 milhões que ele está estabelecendo para a primeira base. Ele descreveu o acordo como um “contrato de ponte” e apontou outro fator que umedecia seu mercado.

“A oferta de qualificação definitivamente teve um impacto”, ele admitiu. “Isso é algo que eu realmente não esperava.”

A oferta de qualificação, ou “QO”, como é conhecido coloquialmente, é uma oferta de um ano a um preço estabelecido, nesta temporada baixa, esse número foi de US $ 21,05 milhões, para que as equipes possam se estender aos seus jogadores à medida que entram na agência gratuita . Se um jogador com um Qo assina com um novo clube, esse clube perde uma seleção de draft, geralmente nas melhores rodadas. O clube que perdeu para o jogador de QO recebe um rascunho de seleção como compensação.

Neste inverno, 13 jogadores receberam um QO e apenas um, aceito o lançador de Cincinnati Nick Martínez. Os jogadores feitos com um controle de qualidade geralmente têm mais dificuldade em encontrar emprego. Hoje, clubes de inclinação analiticamente se apegam a equipes aéreas, como crianças com doces. Mas como um jogador pode ser carregado com uma oferta de classificação apenas uma vez, se Alonso optar por não participar após 2025, ele não o carregará novamente.

A implicação de que o Qo limitou seu mercado e o levou a um tratamento um tanto indesejável no Queens foi facilmente o momento mais revelador do dia.

Quando perguntado se ele se arrependeu de não aceitar uma extensão em 2023, Alonso, compreensivelmente, reformulou sua decisão questionável de maneira positiva.

“Eu realmente não me arrependo porque, para mim, a cada passo da estrada da minha carreira, seja o ensino médio, a universidade, as ligas menores, mesmo durante meus seis anos, apostas em si mesmo todos os anos”, disse ele.

Resta saber se tudo isso levar a um contrato de longo prazo com a Mets. Se tudo correr bem para “The Polar Bear” em 2025, tentará o mercado novamente neste inverno. Os Mets, mais uma vez, estariam envolvidos. Alonso, que é apenas 27 jogadores do registro da franquia, insiste que não há vontade persistente entre ele e o Mets Brass. Cohen, que falará amanhã no treinamento da primavera, certamente dirá o mesmo.

E isso é principalmente verdade. Estes são profissionais; Este é um negócio. Não há razão para esperar a discórdia do sangue de inverno no verão. Os jogadores compartimentam o tempo todo. É provável que Alonso e seus chefes possam fazer o mesmo.

Mas ele perguntou se ele, como Cohen, estava exausto em algum momento pelas negociações, Alonso riu, balançou a cabeça e entregou uma empresa “não”.

“Desculpe, Steve”, disse ele.