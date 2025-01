2024-25 NBA A estrela do jogo Star foi anunciada na quinta -feira e foram seleções previsíveis com Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant, o mais antigo da velha guarda, todos obtendo a aprovação na Conferência Oeste.

O leste foi uma decisão mais fácil, além do dilema de Lamelo Ball. O grupo de votação geral estava certo ao recompensar Jalen Brunson e Donovan Mitchell com as posições iniciais na defesa, deixando Ball, que obteve o maior número de votos dos fãs entre as bases leste, para lutar por um posto de reserva. Aqui estão os alinhamentos iniciais completos, determinados por 50 % dos votos dos fãs e 25 % de cada uma das mídias e jogadores atuais:

Antes de continuar, lembre-se de que essas designações de “manchetes” não têm um objetivo prático, dada a mudança no formato do jogo estrela deste ano, que dividirá as 24 All-Stars em três equipes de oito (o vencedor do jogo Rising Of Stars Stars (Seja a quarta equipe) para um torneio entre colchetes ou algo assim.

Parece uma idéia boba, mas a NBA está desesperada para gerar qualquer tipo de suco competitivo entre os jogadores para pelo menos tornar o jogo estrela visível. Vamos ver se funciona. Mas essa é outra história. O que estamos falando é nomear essas manchetes como uma questão de reconhecer os 10 jogadores (com exceção de duas acompanhantes e três na zona de ataque, é claro) que eles estão tendo as melhores temporadas.

Através dessas lentes, os eleitores ignoraram algumas marcas de alto nível ao nomear Curry, James e Durant como manchetes sobre Anthony Edwards e Victor Wembanyama, que mereciam a distinção de manchetes. Como observado, dois guardas devem ser nomeados em cada conferência, o que facilita o primeiro desses debates:

Edwards deve estar no lugar do curry

Sim, eu entendo que o jogo está em São Francisco, então todos entendemos o conceito e, até certo ponto, a validade do reconhecimento para as realizações de uma vida. Curry também não está tendo uma boa temporada. Ele é. Ele tem uma média de 22 pontos por jogo, com 40% dos três chutes sem qualquer outra ameaça legítima que ocupe a atenção da defesa.

Ele se qualifica como um crime limitado de que os Warriors confiam no Curry nesta fase de sua carreira, tudo para ser um time de reprodução no melhor caso, em vez de apertar o gatilho de uma troca para obter a ajuda que certamente ele ainda é capaz . para lhe dar um bom uso.

No entanto, Edwards está tendo uma temporada melhor. Para começar, Edwards está marcando significativamente mais (26,2 pontos por jogo em comparação com 22,6). Em segundo lugar, Edwards lidera a liga com 184 triplos no início do jogo de quinta -feira, com Curry para mais de 30 atrasados ​​com 151; Eles são praticamente idênticos por jogo, e Edwards os está realmente fazendo a uma taxa significativamente mais alta (42,5% a 40,7%).

Titulares do jogo da NBA 2025 Star: LeBron James nomeado para o jogo da 21ª estrela, Victor Wembanyama não passa pelo corte Sam Quinn

Isso sem mencionar a lacuna defensiva entre Curry e Edwards, que obviamente tem mais peso em ambas as direções. Todas as métricas avançadas favorecem Curry, que, novamente, estão tendo outra grande temporada, mesmo que as estatísticas totais não se destacem. Mas Edwards é prejudicado por muitas das mesmas restrições que enfrentam Curry com os Warriors, que realmente têm espaço melhor do que os lobos. Edwards foi forçado a bombardear 3, juntamente com Julius Randle, que não se encaixa bem com quem as defesas não respeitam além do arco.

E, no entanto, está cobrando -os (novamente) a um ritmo mais alto do que o curry. Os lobos têm um recorde melhor que os Warriors, e Edwards ainda não perdeu um único jogo, tendo vestido nove vezes mais que Curry até quinta -feira. Tudo adiciona a Edwards.

Foi uma ascensão difícil para Edwards, que ficou em quinto no voto dos fãs, superar Curry, que ficou em segundo lugar atrás de Gilgeous-Alxander entre as acompanhantes ocidentais no voto dos fãs, o que representa 50% da inicialização da equação. Dito isto, a mídia e os jogadores também votaram em Curry sobre Edwards, e eles estavam errados.

Edwards foi o terceiro em ambos, então eles não falharam de longe. Mas eles ainda o perderam. Os fãs realmente são os culpados aqui, já que fizeram a lacuna que Edwards precisava esclarecer era muito grande, mas merecia o voto do jogador e a mídia como pelo menos uma piscada no fato de que ele está tendo uma temporada melhor do que curry.

Wemby também estava desarmado

Nikola Jokic foi um seguro para uma das três posições de ataque no oeste, que deixou quatro candidatos viáveis ​​nas duas últimas posições: LeBron, Anthony Davis, Durant e Wembanyama. Como observado, LeBron e Durant foram os dois selecionados. Ambos estão tendo boas temporadas, mas não tão boas quanto as de Wembanyama, que tem as 12 vitórias do Spurs antes do ritmo do ano passado, o segundo melhor salto no campeonato ano após ano atrás de Detroit.

LeBron, aos 40 anos, foi um dos únicos dois jogadores que tiveram uma média de pelo menos 23 pontos, nove assistências e sete rebotes ao entrar no jogo na quinta -feira, sendo o outro Jokic, por isso não excedemos quando ele subtrai a importância.

O mesmo vale para Durant, que calcula mais de 27 pontos, seis rebotes e quatro assistências com uma eficiência tipicamente elite. Mas a ligeira vantagem ofensiva que Durant, ou LeBron, tem sobre Wembanyama, não é significativa o suficiente para cobrir a enorme vantagem defensiva de Wembanyama.

No caminho para se tornar o décimo jogador da história a bloquear quatro chutes por jogo, e apenas o quinto a fazer isso com média de pelo menos 20 pontos e 10 rebotes, Wembanyama é o favorito indiscutível do DPOY, pois já foi estabelecido como o Melhor jogador da liga. Jogador defensivo impressionante para uma margem apreciável.

A partida dominante de Victor Wembanyama em Paris deve ser o começo de uma nova tradição anual da NBA Sam Quinn

Também é digno de nota que Wembanyama jogou mais jogos do que Durant (35 a 33 relativamente insignificante, mas ainda) e está acumulando números semelhantes em quase três minutos a menos por noite. A cada 36 minutos, Wembanyama registra os pontos e auxilia quase idêntico a Durant, superando -o em rebotes, e também está marcando e pulando em um ritmo maior que LeBron.

Então, quem devemos ter o lugar de Wemby? Eu diria Durant, só porque Phoenix tem sido a equipe mais decepcionante entre os três envolvidos e porque James está fazendo sua vigésima abertura consecutiva no jogo Star; Não há necessidade de quebrar essa sequência quando ele ainda está jogando em um nível tão alto. Além disso, os fãs votaram em LeBron à frente de Durant, então Wemby teve mais chances de superar Durant.

Quanto a quem é o culpado pelo colapso de Wemby, os fãs, que votaram em LeBron em segundo lugar já em terceiro lugar. Isso deixou Wembanyama atrás do Ball oito, e os jogadores selaram seu destino votando em LeBron e Durant para empatar em segundo lugar, deixando Wemby em quarto. A mídia votou em segundo lugar a Wembanyama, que foi a decisão certa, mas não o suficiente para alcançar o resultado correto.