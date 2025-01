A sexta rodada do Troféu Ranji 2024/25 começou no dia 23 de janeiro.

A seleção indiana de críquete enfrentou recentemente fortes críticas por seu fraco desempenho nos testes de críquete. Os gigantes asiáticos começaram 2024 com uma nota positiva, vencendo a série de cinco jogos em casa contra a Inglaterra por uma margem de 4-1.

Os problemas para a equipe de teste começaram em outubro, quando a Índia enfrentou um inédito 3 a 0 em casa contra a Nova Zelândia. Eles então perderam o Troféu Border-Gavaskar para a Austrália pela primeira vez desde 2015.

A série de resultados ruins levantou questões sobre a preparação dos jogadores do teste indiano e a cultura de superstar dentro da equipe. O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) tornou obrigatória a participação dos jogadores em torneios nacionais durante os intervalos do críquete internacional.

A decisão do BCCI levou vários batedores da equipe de teste indiana, incluindo o capitão Rohit Sharma, a representar suas respectivas seleções nacionais nas partidas do Troféu Ranji, a partir de 23 de janeiro.

Desempenho dos batedores da equipe de teste indiana no Troféu Ranji em 23 de janeiro:

1. Rohit Sharma – 3 corridas

Rohit Sharma teve dificuldades durante o BGT 2024-25, conseguindo apenas 31 corridas em cinco entradas. Apesar de mudar sua posição de rebatidas para recuperar a forma, ele não conseguiu mudar a situação. Agora ele também começou mal em seu retorno a Ranji.

Abrindo o turno para Mumbai contra Jammu e Caxemira, Rohit foi dispensado por Umar Nazir por apenas três corridas no sexto turno.

2. Yashasvi Jaiswal – 4 corridas

O retorno do atacante indiano Yashasvi Jaiswal ao críquete doméstico não foi como o esperado, já que ele foi pego por Auqib Nabi por apenas quatro corridas na partida da fase de grupos de Mumbai contra Jammu e Caxemira.

Jaiswal foi um dos poucos batedores indianos que parecia confiante durante a turnê pela Austrália. O canhoto terminou como o maior artilheiro da Índia no BGT 2024-25, acumulando 391 corridas em 10 entradas, incluindo um século brilhante em Perth.

Esperava-se que ele se saísse bem no Troféu Ranji, mas falhou em sua primeira partida.

3. Shubman Gill – 4 corridas

Apesar de receber o terceiro lugar na equipe de teste indiana, Shubman Gill abriu as entradas para o Punjab no confronto da fase de grupos contra o Karnataka. O jogador de 25 anos ficou para trás por apenas quatro corridas em sua permanência de bola oito na linha.

Gill tem lutado para manter sua forma recentemente no críquete de bola vermelha e até foi retirado da equipe indiana para o Boxing Day Test em Melbourne.

4. Calça Rishabh – 1 corrida

Delhi enfrentou Saurashtra em Rajkot em uma partida do Grupo D, o batedor e postigo indiano Rishabh Pant fez parte do jogo, mas conseguiu apenas uma corrida nas primeiras entradas de Delhi. Pant foi dispensado pelo spinner esquerdo Dharmendrasinh Jadeja.

Pant teve um BGT 2024-25 praticamente escasso. Ele conseguiu apenas cento e cinquenta em nove partidas na Austrália.

5. Shreyas Iyer – 11 corridas

Shreyas Iyer foi retirado da equipe de teste indiana no ano passado. Ele não conseguiu revidar nas primeiras entradas da partida do Troféu Ranji de Mumbai contra Jammu e Caxemira, pois foi dispensado pelo marcapasso médio Yudhvir Singh Charak por 11 corridas.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.