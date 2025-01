O objetivo de Adam Hlozek no horário adicional do jogo foi fornecido por Hoffenheim Remis 2: 2 em casa com Eintacht Frankfurt no domingo, cancelando dois gols de Hugo Ekitike. O gol da Ekitike em cada metade forneceu a Frankfurt um bom começo na história da liga, cobrindo 12 vitórias em 19 partidas. No entanto, quando a linha de chegada já estava visível, Andrej Kramaric garantiu a Hloza uma bola maravilhosa, que empatou aos 95 minutos. Este ponto pode ser crucial para Hoffenheim, que passou a maior parte da temporada no fundo da mesa, na esperança de evitar a primeira herança na história.

Hoffenheim tem vantagem de quatro pontos sobre o rebaixamento.

Para Frankfurt, um empate no final significa que eles perdem 11 pontos para o líder de Bayern de Munique, mas mantenha cinco pontos no quarto na mesa de Stuttgart.

O frustrado Ekitike disse Dazn: “A partida dura mais de 90 minutos. Devemos manter mais concentração juntos – é um pouco estúpido perder pontos dessa maneira.

Antes da partida, o técnico Frankfurt Dino Toppmoeller chamou Ekitike para melhorar seu jogo após a partida de Omar Marmousha para o Manchester City.

Após 26 minutos, o Ekitike venceu e usou um pênalti, fornecendo aos hóspedes a liderança.

Houve mais do que um pouco de sorte no pênalti, porque o zagueiro Hoffenheim Kevin Akpogum não percebeu quando pisou em seu bezerro e tirou o sapato.

Parecia que ele equilibrou Tom Bischof associado ao Bayern de Munique aos 60 minutos, mas o gol foi reconhecido por causa dos pequenos queimados.

Hoffenheim se levantou cinco minutos depois, e Hlozek desempenhou um papel fundamental, entregando perfeitamente o presente a Orban e marcou seu primeiro gol desde a chegada de Lyon no início de janeiro.

A equipe levou Frankfurt a liderar aos 71 minutos, após a cruz de Rasmus Kristensen e marcou seu 11º gol na temporada.

Quando perguntado sobre seu papel prolongado na ausência de Marmoush, Ekitike respondeu: “Eu apenas faço o meu trabalho”.

“Claro, tenho que assumir a responsabilidade. Mas se eu finalmente marcar dois gols, mas não ganho, não posso estar muito feliz “, acrescentou.

Mais tarde, no domingo, Morgan Guilavogui marcou um gol duplo, e St Pauli venceu a Union Berlin 3: 0 em casa, graças ao qual os oponentes derrotados saltaram para o 13º lugar.

São Pauli marcou apenas em um dos oito jogos em casa nesta temporada da liga, mas na partida com a Union ele não teve problemas. Guilavogui enviou a bola para a rede em 31 minutos.

O Guiniano marcou um segundo gol logo após o intervalo, após a passagem perfeita de Johannes Eggstein e liderou St. Pauli pela liderança. A antiga cidade alada de Norwich, Danel Sinani, acrescentou um terceiro gol no tempo adicional do jogo para selar o resultado.

Pauli e Union terminam a rodada com 20 pontos, mas a equipe de Hamburgo lidera com uma diferença de gols, principalmente devido à fraca defesa, que perdeu o segundo menor número de gols da liga.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e foi gerada automaticamente a partir do canal de distribuição.)